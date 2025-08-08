Треньорът на Левски: Не победихме с късмет, а с усилие и воля, горд съм, че имам възможност да тренирам този отбор

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес, изрази удовлетворение от драматичната победа с 1:0 над Сабах, като акцентира върху характера и реакцията на отбора след трудното начало. Испанецът отчете, че съперникът е изненадал с промени в състава, но „сините“ бързо са се адаптирали и наложили контрол. Той подчерта, че упоритостта и отдадеността до последната минута са донесли напълно заслужения гол.

„В първите минути не стояхме добре в моментите без топка. Аким (Зедадка) обикновено участва, когато изгражда атаката с трима отзад. В крайна сметка бяха направили тази промяна в стартовите единадесет. Това промени начина, по които изнасяха топката, и как участваше бегът в изнасяната на топката, което също ни затрудни. Когато видяхме стартовите единадесет, тази ситуация вече я бяхме обсъдили в съблекалнята. Костваше ни три-четири минути, за да се адаптираме към новата ситуация. Оттук насетне нашият отбор стоеше изключително добре в моментите без топка и с топка. Видях отбор с присъствие, с много енергия и с изключително поведение до последната минута. Трябваше да вдигаме оборотите, доста повече се изискаше от нас, защото резултатът ни притискаше. Но в крайна сметка тази упоритост ни донесе гола. Изключително високо ниво на отношение, на влагане в мача от всички футболисти. Много съм горд от всички тях. Искам да отлича енергията, която ни предаде публиката - невероятни от първата до последната минута“, започна Веласкес на своята пресконференция.

„Определено голът ни дава преимущество, но трябва да сме напълно ясни, че ни очаква изключително труден мач в Азербайджан. Трябва да влезем здраво стъпили, скромни и да подходим изключително отговорно към мача. Но за този мач ще мислим след неделя вечер. Оттук насетне ще се фокусираме върху мача в неделя“.

„Изключително доволен и горд съм от работата, която свършиха моите играчи. Но не може да бъде по друг начин, всеки път трябва да даваме абсолютно всичко, сто процента от нас. Затова съм изключително горд с факта, че имам възможност да тренирам този отбор. Защото независимо кой играч колко играе, тези, които играят десет или деветдесет минути, всеки един от тях оставя сърцето си на терена. И това е абсолютно фундаментално да търсиш винаги израстване и да не се отказваш до последно“.

„Съгласен съм, че победата е напълно заслужена. Оттук-нататък играчите са затова на разположение, за да вземат участие в мачовете, независимо дали ще играят десет, деветдесет или няма да вземат участие, винаги са на разположение да помогнат. Както казах, никой не е над когото и да било от останалите или над колектива. На някой ще му се наложи да играе 90, 80 или някой път пет минути. Това няма да е определящо дали ще дам шанс на някой играч или не“.

„Костадинов направи всичко възможно, за да може да вземе участие в този мач. Имаше мускулни проблеми, които не му позволиха да попадне в състава. Щеше да бъде огромен риск, ако го бяхме включили в групата. До последно изчаквах, с него анализирахме ситуацията и всички обстоятелства и крайна сметка решихме, че рисът е голям. Искам да отбележа изключителното желание и всичко, което направи, за да се опита да бъде на разположение в мача. Както вие всички знаете, освен футболист, той е изключителен човек и винаги дава всичко от себе си, за да помогне на отбора. Ще видим утре как ще се чувства, след което ще вземе решение преди мача в неделя. Във връзка с (Радослав) Кирилов – почна да се чувствува зле, може би изпита световъртеж, не беше в кондиция да продължи мача. В последните дни имаше нещо като вирус, неразположение и на полувремето завърши с повръщане. Но в крайна сметка нищо не толкова опасно. Чакам да почине добре тази вечер и утре да е в много по-добра кондиция, да се чувства много по-добре“.

„Разбира се, че щях да съм на същото мнение, ако мачът беше завършил 0:0. Голяма грешка ще бъде от моя страна, ако една ситуация повлияе на анализа на целия мач. Едно е на емоционално ниво да си по-щастлив, по-нещастен и това да се отрази на настроението след мача. Но аз, като треньор, трябва да имам тази възможност и капацитета да направя точния анализ. Отвъд емоциите, които може да те доведат, като например гол в последната минута. Очевидно е, че, ако не бяхме вкарали този гол, бих ви казал абсолютно същото, което ви споменах и досега, като бих добавил, че на базата на това, което видяхме в мача, резултата просто не е справедлив (б.р. - става въпрос за 0:0). Но анализът, който бих направил през тези 98 минути, би бил абсолютно същия“.

„Относно тези теми за трансферите, както и друг път съм ви споменал, моята отговорност и това, което аз трябва да направя, е да извадя най-добрата версия от играчите, най-доброто от играчите, с които разполагам. А оттук насетне както Левски, така и всички отбори по света, има динамика и в двете посоки, когато е отворен трансферният прозорец. Очевидно е за всички, че ние сме в комуникация с ръководството, в изключително добри отношения, в постоянна връзка, без да влизам в конкретни детайли и позиции. И разбира се, трябва да отбележим, че има доста време, докато затвори трансферният прозорец. Както в Левски, така и във всеки отбор по света, входящи и изходящи трансфери винаги има. Всичко това възприемам по най-нормалния начин и това, което аз искам футболистите, докато са играчи на Левски, е да оставят сърцето си на терена за отбора. Ако се появи някой нов играч, ще се опитаме по най-бързия начин да го включим в състава, независимо на коя позиция“.

„Няма да говоря за късмет. Но днешният гол е плод на усилията и на начина, по който изиграхме тези 98 минути. Изключително отношение от всички играчи. Голът и тази топка не дойдоха като намигване от съдбата, а са плод на усилията на играчите на терена. Имахме три-четири чисти положения, преди гола, да отбележим. Късмет би бил означава да имаш това щастие, когато през целия мач не си направил абсолютно нищо и накрая от нищото, от някаква контраатака, вкараш някакъв случаен гол. И тогава даже не може да става въпрос просто чак толкова за късмет, защото в крайна сметка има грешка на противника и ти се възползваш. Във футбола не вярвам в игрите на съдбата, на късмета и в тези неща. По-скоро вярвам в истината, в грешките и трябва да отбележим за този отбор, че не се предава до последната минута“, завърши Веласкес.