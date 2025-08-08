Душан Керкез с категорична позиция за Бютучи и дисциплината в ЦСКА

В навечерието на ключовия сблъсък с Черно море, наставникът на ЦСКА Душан Керкез излезе с откровено изявление относно нашумелия казус със Зюмюр Бютучи и състоянието на отбора.

На пресконференция проведена преди важния двубой Керкез подчерта, че дисциплината и професионализмът са основополагащи за успеха на "червените".

"В ЦСКА има ясни правила и те важат за всички – без изключения. Който не ги спазва, просто не може да бъде част от този колектив. Границите са начертани и никой няма право да ги прекрачва," заяви категорично треньорът, коментирайки отстраняването на Бютучи от първия състав.

"Нямам лични проблеми със Зюмюр, отношенията ни винаги са били коректни, но всеки трябва да се държи като истински професионалист."

Керкез обърна внимание и на предстоящото предизвикателство срещу Черно море, като акцентира върху нуждата от максимална концентрация и тактическа дисциплина.

"Очаква ни тежък мач срещу съперник с утвърден треньор и сработен състав. За да излезем победители, трябва да сме силни както физически, така и тактически," сподели специалистът.

Треньорът на "армейците" не пропусна да коментира и състоянието на някои от ключовите футболисти.

"Годой е доказан играч, който вече две години показва класа. Вярвам, че ще ни бъде от полза. Винаги има място за нови попълнения, а Теодор Иванов също се развива добре и знае какво се очаква от него. За съжаление, Додай получи контузия на тренировка и ще отсъства около седмица, но Пастор е готов да помогне на отбора," разкри Керкез.

По отношение на Джеймс Ето’о, наставникът сподели, че очаква повече от него: "В ЦСКА той все още не показва най-доброто от себе си, което демонстрираше в Ботев Пловдив. Работим заедно, за да върне формата си."

Керкез бе категоричен, че с Илиян Антонов няма никакви проблеми, като в момента младият футболист играе за дублиращия отбор.

"В последния мач организацията ни бе на ниво, но ни липсваше острота в завършващата фаза. Ясно е, че можем да се представяме по-добре. Да си треньор на ЦСКА и да нямаш победа в три поредни срещи е недопустимо. Феновете очакват резултати, а стабилността е ключът към титлите," допълни още Керкез.

В заключение, наставникът потвърди, че "червените" активно търсят нови попълнения: "Със сигурност ще има нови лица в състава. Търсим качествени футболисти на няколко позиции, за да подсилим отбора."