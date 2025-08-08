Новини
Спорт »
Бг футбол »
Душан Керкез с категорична позиция за Бютучи и дисциплината в ЦСКА

Душан Керкез с категорична позиция за Бютучи и дисциплината в ЦСКА

8 Август, 2025 16:41 429 1

  • цска-
  • душан керкез-
  • зюмюр бютучи-
  • дисциплина-
  • нови попълнения-
  • черно море-
  • футбол-
  • пресконференция-
  • армейци-
  • български футбол

"Който не спазва правилата, просто не може да бъде част от колектива", заяви треньорът

Душан Керкез с категорична позиция за Бютучи и дисциплината в ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на ключовия сблъсък с Черно море, наставникът на ЦСКА Душан Керкез излезе с откровено изявление относно нашумелия казус със Зюмюр Бютучи и състоянието на отбора.

На пресконференция проведена преди важния двубой Керкез подчерта, че дисциплината и професионализмът са основополагащи за успеха на "червените".

"В ЦСКА има ясни правила и те важат за всички – без изключения. Който не ги спазва, просто не може да бъде част от този колектив. Границите са начертани и никой няма право да ги прекрачва," заяви категорично треньорът, коментирайки отстраняването на Бютучи от първия състав.

"Нямам лични проблеми със Зюмюр, отношенията ни винаги са били коректни, но всеки трябва да се държи като истински професионалист."

Керкез обърна внимание и на предстоящото предизвикателство срещу Черно море, като акцентира върху нуждата от максимална концентрация и тактическа дисциплина.

"Очаква ни тежък мач срещу съперник с утвърден треньор и сработен състав. За да излезем победители, трябва да сме силни както физически, така и тактически," сподели специалистът.

Треньорът на "армейците" не пропусна да коментира и състоянието на някои от ключовите футболисти.

"Годой е доказан играч, който вече две години показва класа. Вярвам, че ще ни бъде от полза. Винаги има място за нови попълнения, а Теодор Иванов също се развива добре и знае какво се очаква от него. За съжаление, Додай получи контузия на тренировка и ще отсъства около седмица, но Пастор е готов да помогне на отбора," разкри Керкез.

По отношение на Джеймс Ето’о, наставникът сподели, че очаква повече от него: "В ЦСКА той все още не показва най-доброто от себе си, което демонстрираше в Ботев Пловдив. Работим заедно, за да върне формата си."

Керкез бе категоричен, че с Илиян Антонов няма никакви проблеми, като в момента младият футболист играе за дублиращия отбор.

"В последния мач организацията ни бе на ниво, но ни липсваше острота в завършващата фаза. Ясно е, че можем да се представяме по-добре. Да си треньор на ЦСКА и да нямаш победа в три поредни срещи е недопустимо. Феновете очакват резултати, а стабилността е ключът към титлите," допълни още Керкез.

В заключение, наставникът потвърди, че "червените" активно търсят нови попълнения: "Със сигурност ще има нови лица в състава. Търсим качествени футболисти на няколко позиции, за да подсилим отбора."


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    1 0 Отговор
    И ти скоро няма да си част от колектива

    16:48 08.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ