Още един футболист пое от Разград към Удинезе

Младата надежда на Лудогорец Николай Попов официално пое по нов път в своята кариера, след като подписа тригодишен договор с италианския Удинезе. Само на 16 години, офанзивният полузащитник вече се присъедини към тренировъчния лагер на новия си клуб и ще защитава цветовете на младежкия тим – Примавера.

Трансферът на Попов е поредната стъпка в стратегията на Удинезе да инвестира в млади и перспективни футболисти от Европа.

Българският юноша впечатли с изявите си в школата на Лудогорец, а сега ще има възможност да се развива в една от най-силните младежки лиги на Стария континент.

Само преди няколко дни италианският клуб привлече и друг играч на Лудогорец – полския национал Якуб Пьотровски, което затвърждава добрите отношения между двата клуба.