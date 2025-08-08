Новини
Спорт »
Бг футбол »
Берое привлече колумбийски талант след напускането на Леандро Годой

Берое привлече колумбийски талант след напускането на Леандро Годой

8 Август, 2025 18:25 345 0

  • берое-
  • леандро годой -
  • цска-
  • клуб -
  • йесид валбуена

Йесид Валбуена е роден на 9 май 2001 година в Меделин, Колумбия

Берое привлече колумбийски талант след напускането на Леандро Годой - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като звездата на Берое Леандро Годой се присъедини към състава на ЦСКА, ръководството на старозагорския клуб не загуби време и реагира светкавично на предизвикателството.

В търсене на свежи сили и нови възможности, "зелените" осигуриха подписа на колумбийския нападател Йесид Валбуена, който ще заеме мястото на напусналия ас.

С привличането на Валбуена, Берое демонстрира амбиция и решителност да запази конкурентоспособността си в българското първенство.

Новото попълнение идва с репутация на борбен и техничен футболист, готов да се впише в динамичния стил на отбора от Стара Загора.

Ето какво написаха от Берое:

"ПФК Берое подписа договор с централния нападател Йесид Валбуена.

Йесид Валбуена е роден на 9 май, 2001 година в Меделин, Колумбия.

24-годишният футболист до момента е играл само в Португалия.

Валбуена последно беше част от Ногейрензе.

ПФК Берое пожелава много успехи и победи със зелената фланелка на Йесид Валбуена!"


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ