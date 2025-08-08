Берое привлече колумбийски талант след напускането на Леандро Годой

След като звездата на Берое Леандро Годой се присъедини към състава на ЦСКА, ръководството на старозагорския клуб не загуби време и реагира светкавично на предизвикателството.

В търсене на свежи сили и нови възможности, "зелените" осигуриха подписа на колумбийския нападател Йесид Валбуена, който ще заеме мястото на напусналия ас.

С привличането на Валбуена, Берое демонстрира амбиция и решителност да запази конкурентоспособността си в българското първенство.

Новото попълнение идва с репутация на борбен и техничен футболист, готов да се впише в динамичния стил на отбора от Стара Загора.

Ето какво написаха от Берое:

"ПФК Берое подписа договор с централния нападател Йесид Валбуена.

Йесид Валбуена е роден на 9 май, 2001 година в Меделин, Колумбия.

24-годишният футболист до момента е играл само в Португалия.

Валбуена последно беше част от Ногейрензе.



ПФК Берое пожелава много успехи и победи със зелената фланелка на Йесид Валбуена!"