Днес стартира поредният кръг във Втора лига

9 Август, 2025 08:39 377 0

Отборът на Пирин Благоевград почива

Днес стартира поредният кръг във Втора лига - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втора лига - 3 кръг:


9 август - събота, 18:00
Севлиево - Марек Дупница
Миньор Перник - Черноморец Бургас

9 август - събота, 20:00 ч
Локомотив Горна Оряховица - Беласица Петрич

10 август - неделя, 18:00 ч
Спортист Своге - Лудогорец II
Фратрия - Етър Велико Търново
Янтра Габрово - Хебър Пазарджик
ЦСКА II - Вихрен Сандански

12 август - вторник, 18:00 ч
Спартак Плевен - Дунав Русе /пряко по Диема спорт/

Пирин Благоевград - почива


