Днес стартира поредният кръг във Втора лига

Втора лига - 3 кръг:
9 август - събота, 18:00
Севлиево - Марек Дупница
Миньор Перник - Черноморец Бургас
9 август - събота, 20:00 ч
Локомотив Горна Оряховица - Беласица Петрич
10 август - неделя, 18:00 ч
Спортист Своге - Лудогорец II
Фратрия - Етър Велико Търново
Янтра Габрово - Хебър Пазарджик
ЦСКА II - Вихрен Сандански
12 август - вторник, 18:00 ч
Спартак Плевен - Дунав Русе /пряко по Диема спорт/
Пирин Благоевград - почива
