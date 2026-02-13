Новини
Канада демонстрира хокейно майсторство и записа категорична победа над Чехия на Олимпиадата
13 Февруари, 2026 07:19 524 0

Асистенциите на Конър МакДейвид и Сидни Кросби бяха ключови за успеха

Канада демонстрира хокейно майсторство и записа категорична победа над Чехия на Олимпиадата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Канадският национален отбор по хокей на лед даде силна заявка за титлата на Зимните олимпийски игри, след като разгроми Чехия с внушителното 5:0 в първия си мач от надпреварата.

Още в самия край на първата третина младата сензация на Сан Хосе Шаркс – Маклин Селебрини, откри резултата, вкарвайки шайбата в чешката врата само шест секунди преди сирената.

Вторият период донесе още радост за феновете на Канада – Марк Стоун удвои преднината, а Бо Хорват направи резултата класически, с което на практика предреши изхода на срещата.

В заключителната част на двубоя Нейтън МакКинън и Ник Сузуки също се разписаха, затвърждавайки тоталното превъзходство на северноамериканците.

Асистенциите на Конър МакДейвид (три на брой) и опитния Сидни Кросби (две) бяха ключови за успеха, а защитникът Томас Харли също се отличи с две голови подавания. На вратата Джордан Бинингтън беше непробиваем, като отрази 26 удара и запази мрежата си суха.

Чехите, водени от Лукаш Достал, също показаха борбен дух, но неговите 31 спасявания не бяха достатъчни, за да спрат устрема на Канада.

В другия мач от група „А“ Швейцария не остави шансове на Франция и спечели с 4:0.


