Днес падат всички въпросителни в Шампионската лига

Основната фаза на Шампионската лига е към своя край. Тази вечер ще се изиграят последните двубои от този етап на турнира. Всички срещи ще стартират едновременно в 22:00 часа българско време.

Към момента единствените сигурни участници в топ 8 са Арсенал и Байерн Мюнхен, които са съответно на първо и второ място в подреждането. Важно е да се отбележи, че тези отбори директно продължават напред, избягвайки допълнителните елиминационни плейофи, които очакват тимовете, завършили между 9-о и 24-о място.

Турнирът приключва за отборите, които заемат последните места във временното класиране след изиграните до момента седем кръга. Кайрат, Виляреал, Славия Прага и Айнтрахт Франкфурт нямат шанс за продължаване.

Отборите попаднали в зоната между 25-о и 36-о отпадат от надпреварата.

Ситуацията около италианския шампион Наполи също е напрегната. Тимът ще посрещне Челси у дома тази вечер в битка да продължи напред. Победата е задължителна, в противен случай отпадат още в основната фаза на турнира.

Барселона, Спортинг Лисабон, Манчестър Сити, Атлетико Мадрид, Ювентус, Борусия Дортмунд и други са в зоната за плейофи.

Развитието кой в коя зона ще попадне ще стане ясно тази вечер след полунощ.

Мачовете от последния кръг на основната фаза на Шампионската лига:

Ливърпул – Карабах

Манчестър Сити – Галатасарай

Монако – Ювентус

Наполи – Челси

Борусия Дортмунд – Интер

Аякс – Олимпиакос

Байер Леверкузен – Виляреал

Барселона – ФК Копенхаген

Бенфика – Реал Мадрид

Роял Юнион СЖ – Аталанта

Aйнтрахт Франкфурт – Тотнъм

Арсенал – Алмати

Атлетик Билбао – Спортинг

Атлетико Мадрид – Бодьо/Глимт

Клуб Брюж – Марсилия

Пафос – Славия Прага

ПСВ – Байерн Мюнхен

ПСЖ – Нюкасъл