Днес падат всички въпросителни в Шампионската лига

Основната фаза на Шампионската лига е към своя край. Тази вечер ще се изиграят последните двубои от този етап на турнира. Всички срещи ще стартират едновременно в 22:00 часа българско време.
Към момента единствените сигурни участници в топ 8 са Арсенал и Байерн Мюнхен, които са съответно на първо и второ място в подреждането. Важно е да се отбележи, че тези отбори директно продължават напред, избягвайки допълнителните елиминационни плейофи, които очакват тимовете, завършили между 9-о и 24-о място.
Турнирът приключва за отборите, които заемат последните места във временното класиране след изиграните до момента седем кръга. Кайрат, Виляреал, Славия Прага и Айнтрахт Франкфурт нямат шанс за продължаване.
Отборите попаднали в зоната между 25-о и 36-о отпадат от надпреварата.
Ситуацията около италианския шампион Наполи също е напрегната. Тимът ще посрещне Челси у дома тази вечер в битка да продължи напред. Победата е задължителна, в противен случай отпадат още в основната фаза на турнира.
Барселона, Спортинг Лисабон, Манчестър Сити, Атлетико Мадрид, Ювентус, Борусия Дортмунд и други са в зоната за плейофи.
Развитието кой в коя зона ще попадне ще стане ясно тази вечер след полунощ.
Мачовете от последния кръг на основната фаза на Шампионската лига:
Ливърпул – Карабах
Манчестър Сити – Галатасарай
Монако – Ювентус
Наполи – Челси
Борусия Дортмунд – Интер
Аякс – Олимпиакос
Байер Леверкузен – Виляреал
Барселона – ФК Копенхаген
Бенфика – Реал Мадрид
Роял Юнион СЖ – Аталанта
Aйнтрахт Франкфурт – Тотнъм
Арсенал – Алмати
Атлетик Билбао – Спортинг
Атлетико Мадрид – Бодьо/Глимт
Клуб Брюж – Марсилия
Пафос – Славия Прага
ПСВ – Байерн Мюнхен
ПСЖ – Нюкасъл
