Херо изригна: Тези хора ще ме откажат от футбола!

Наставникът на Ботев Пловдив Пловдив Димитър Димитров обяви след поражението с 0:1 от градския съперник Локомотив Пловдив в 1/4-финален двубой за Купата на България, че вината е в многото пропуски на неговите състезатели. Въпреки това Херо засегна и спорния гол на "смърфовете", при който останаха сериозни съмнения за засада. Специалистът призна, че е искал да зададе въпроси на съдията, но той е избягал. Освен това Димитров пожела да чуе обяснението на ВАР арбитрите Никола Попов и Валентин Железов за тази ситуация, в която не сигнализираха на главния рефер Георги Кабаков.

На по-късен етап Димитров разясни, че е на ръба да се откаже от футбола заради поръчковото съдийство, което днес е признало гол от стопроцентова засада.

“Трябва да търсим вината в себе си. Държанието на топката е 60 на 40. Ъгловите удари са 10 на 2, а ударите - 12, но основно извън вратата.

Интересно ми е ситуацията при гола. Техният футболист е в засада, отваря си краката и влияе. Много хора ще кажат, че е засада. Интересно е тези на ВАР - Попов и Железов, как ще тълкуват ситуацията.

Съдията не се чувстваше комфортно и избяга. Исках да му задам много въпроси. Явно си изпълни задачата", каза Херо след срещата.

"Крилата ни не са готови. Когато станат, ще променим схемата. Не смятам, че схемата е проблем. Не влязохме добре в мача в първите 10 минути. Първия мач имаме 26 удара, днес - 14, и не можеш да отбележиш гол. Нашата цел е да останем в групата и през следващата година да търсим по-високи цели. Емоция е дербито, но когато загубиш, негативите са много по-големи", допълни Димитър Димитров.

След това Херо отново засегна темата "съдийство".

“По всички правила голът е от 100-процентова засада. Абсолютна засада. Но очаквах такова съдийство, не се изненадвам. Отдавна съм във футбола, знам много неща. Говорих с колегата си. Може би тези хора ще ме накарат да се откажа от футбола, казвам ви честно. Това поръчково съдийство не мога да го приема, каквото и да ми кажат. Сега да ми говорят някакви трактовки, които нямат нищо общо с истината. Техният футболист е в засада, а вратарят вижда топката в момента, когато той си разтваря краката. Това ако не влияе на ситуацията и не е засада, не знам кое е засада.

Нямам нищо против Локомотив. Напротив. Знаете какво е моето отношение към Локомотив. Говоря за принципа, за съдийството говоря. Много съм разочарован. Не толкова от загубата, което е част от играта. Разочарован съм от поведението на това съдийство. Толкова ми е болно и мъчно. Гледам тези хора. И от едната, и от другата страна си поддържат отборите - живеят, болеят. И идват такива хора, които предрешават нещата. На ръба съм да се откажа. Не ми се занимава с тези поръчки и хора. Той не ме допуска даже в съблекалнята да го поздравя и да му кажа моите претенции. Не ме допуска, защото е с гузна съвест, няма какво да ми каже", добави Димитров на пресконференцията след срещата.