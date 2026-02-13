Новини
Тръмп обмисля частично облекчаване на митата за стомана и алуминий

13 Февруари, 2026 07:59

Белият дом преразглежда списъка със засегнатите стоки на фона на натиск от бизнеса и търговско напрежение

Тръмп обмисля частично облекчаване на митата за стомана и алуминий - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да намали част от митата върху вноса на стоманени и алуминиеви изделия, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с въпроса, предава News.bg.

Миналата година администрацията наложи мита в размер до 50% върху вноса на стомана и алуминий, включително чрез прилагане на национална ставка върху продукти, съдържащи такива компоненти.

Според публикацията Белият дом в момента преразглежда списъка със засегнатите стоки и планира да освободи част от тях от обхвата на митата. Предвижда се също да бъде спряно разширяването на списъците, като вместо това ще се предприемат по-целенасочени разследвания по линия на националната сигурност за конкретни изделия.

Потенциалното облекчаване на режима идва на фона на продължаващите търговски напрежения и усилията на администрацията да намери баланс между защитата на американската индустрия и нарастващия натиск от бизнеса за ограничаване на разходите по веригата на доставки.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бе тоа днеска това

    Утре друго ще каже. Митата и кражбата на Венецуела, иска и Канада, Гренландия.... Куба и Иран плаши с война. Не е у ред. Айде у старческия дом.

    08:03 13.02.2026

  • 2 китайски балон

    Бумеранга Дончо, бумеранга, внимавай за бумеранга.... Охххххх 🤕
    😂😅🤣

    08:17 13.02.2026

  • 5 хехе

    тука има , тука нЕма

    08:24 13.02.2026

  • 6 Гай Турий

    Предвид общото сбъркано състояние на дони - егоцентризъм на съпернарцис, спринт на личен култ към личността, това ме притеснява, че нищо сигурно не може да се очаква от лудото дони. Наумил си да прави сделки по един и същ шаблон - заплахи, санкции, нападения на млади и беззащитни, идея за пълно овладяване на световните доставки на енергоносители, ценни метали, и глад и гнет над тия, които не му се подчиняват. Тоя човек ще докара света до ТСВ, подчинявайки се на юда-сатанинското задкулисие в дълбоката му държава. Китай и Русия няма да му позволят да мародерства всички петролни пътища и потоци и поради това ще се стигне до бой.

    08:28 13.02.2026

  • 7 Дедо

    Според физичния закон всяко действие има равно по сила и обратно по посока противодействие.

    08:38 13.02.2026