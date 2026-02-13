Тръмп обмисля частично облекчаване на митата за стомана и алуминий

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да намали част от митата върху вноса на стоманени и алуминиеви изделия, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с въпроса, предава News.bg.

Миналата година администрацията наложи мита в размер до 50% върху вноса на стомана и алуминий, включително чрез прилагане на национална ставка върху продукти, съдържащи такива компоненти.

Според публикацията Белият дом в момента преразглежда списъка със засегнатите стоки и планира да освободи част от тях от обхвата на митата. Предвижда се също да бъде спряно разширяването на списъците, като вместо това ще се предприемат по-целенасочени разследвания по линия на националната сигурност за конкретни изделия.

Потенциалното облекчаване на режима идва на фона на продължаващите търговски напрежения и усилията на администрацията да намери баланс между защитата на американската индустрия и нарастващия натиск от бизнеса за ограничаване на разходите по веригата на доставки.