Двама министри ще отговарят на 7 въпроса на парламентарния контрол

Само двама от министрите в оставка ще участват в днешния парламентарен контрол. Единствените министри от кабинета в оставка, които ще се включат в парламентарния контрол са регионалният Иван Иванов и екологичният Манол Генов. И двамата са представители на БСП. Към тях има общо 7 въпроса.
Поради "неотложен случай" ще отсъства министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.
Въпреки че вчера беше обявено, че участие в контрола ще вземе и един от вицепремиерите Гроздан Караджов, от програмата, публикувана на сайта на НС, става ясно, че той няма да отговаря на въпроси на депутати поради "неотложни ангажименти".
Преди парламентарния контрол програмата на парламента предвижда ратификация на две споразумения - с Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в България и Споразумението за партньорство между Европейския съюз и Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #6
08:05 13.02.2026
2 Дани
08:11 13.02.2026
3 Пич
08:12 13.02.2026
4 ДанитУ
08:13 13.02.2026
5 Град Симитли
...на Дани любовника пак му е сцепил анатомията!:))
08:14 13.02.2026
6 оня с коня
До коментар #1 от "Гост":Изразът "Спешен случай" е в духа на Добрия тон.Акопък предпочиташ Лошия тон трябва да знаеш че ГЕРБ е Първа сила в Парламента и ако Членове на Правителството решат да разговарят със останалите Парламентарни дебили,то ще е ОТ СЪСТРАДАНИЕ и Добра душа,да остъвим пък настрани Факта че от сегашните "Питащи" и помен няма да има в Следващото НС!
08:14 13.02.2026
7 прокопи
08:16 13.02.2026
8 Въй
08:23 13.02.2026
9 Не ми е ясно
08:25 13.02.2026
10 Фройд
Коментиран от #12
08:27 13.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Май да
До коментар #10 от "Фройд":Нищо чудно пак да се появи втален..
08:29 13.02.2026
13 в кратце
08:37 13.02.2026
14 МИРО
08:37 13.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.