Двама министри ще отговарят на 7 въпроса на парламентарния контрол

13 Февруари, 2026 08:04 500 15

Поради "неотложен случай" ще отсъства министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само двама от министрите в оставка ще участват в днешния парламентарен контрол. Единствените министри от кабинета в оставка, които ще се включат в парламентарния контрол са регионалният Иван Иванов и екологичният Манол Генов. И двамата са представители на БСП. Към тях има общо 7 въпроса.

Поради "неотложен случай" ще отсъства министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.

Въпреки че вчера беше обявено, че участие в контрола ще вземе и един от вицепремиерите Гроздан Караджов, от програмата, публикувана на сайта на НС, става ясно, че той няма да отговаря на въпроси на депутати поради "неотложни ангажименти".

Преди парламентарния контрол програмата на парламента предвижда ратификация на две споразумения - с Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в България и Споразумението за партньорство между Европейския съюз и Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.


  • 1 Гост

    4 0 Отговор
    Много лесно бе, пудела на пеефски. Много лесно!" "Неотложен случай". Смешник

    Коментиран от #6

    08:05 13.02.2026

  • 2 Дани

    4 0 Отговор
    с целувача за Мюнхен ли отлетяха ? Куп резили срещу маса пари на читавите данъкоплатци .

    08:11 13.02.2026

  • 3 Пич

    4 0 Отговор
    Ще отговарят за Петрохан !!! И сега - за кой ли път забелязахме че в разните служби работят някакви, които не знаят какво говорят! Имам предвид изпреварващата информация която изпляскаха ДАНС и МВР първият ден , когато би трябвало още съвсем нищо да не знаят !!! Казвал съм че реторичната неграмотност е голям бич за глупаците! От зор да се изфукат че са в течение, ние разбираме, че няма как да знаят, ако не са работили по групата отдавна !!! Работили отдавна, но нищо не предприели !!! Нищо не предприели, защото им казали - СТОП !!! Казали им стоп, но това само висши политици могат да го направят!!! Ето ви разликата - един майстор на реториката може да разбере купища информация от това, което смотаните казват или не казват!!!

    08:12 13.02.2026

  • 4 ДанитУ

    4 0 Отговор
    в Мюнхен за сигурността в България и за Петрохан ли ще говори ?

    08:13 13.02.2026

  • 5 Град Симитли

    2 0 Отговор
    неотложен случай".....
    ...на Дани любовника пак му е сцепил анатомията!:))

    08:14 13.02.2026

  • 6 оня с коня

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Изразът "Спешен случай" е в духа на Добрия тон.Акопък предпочиташ Лошия тон трябва да знаеш че ГЕРБ е Първа сила в Парламента и ако Членове на Правителството решат да разговарят със останалите Парламентарни дебили,то ще е ОТ СЪСТРАДАНИЕ и Добра душа,да остъвим пък настрани Факта че от сегашните "Питащи" и помен няма да има в Следващото НС!

    08:14 13.02.2026

  • 7 прокопи

    3 0 Отговор
    Министри?!?! Глупости. Прочетете какво точно е определението на думата "министър". Нищо общо с тия.

    08:16 13.02.2026

  • 8 Въй

    2 0 Отговор
    Двама министри ще отговарят на 7 въпроса в оставка на парламентарния контрол,който също е в остравка.

    08:23 13.02.2026

  • 9 Не ми е ясно

    6 0 Отговор
    Как нелигитимни в оставка,продължават да си правят екскурзии за наша сметка. Освен това получават и големи заплати пак за наша сметка.

    08:25 13.02.2026

  • 10 Фройд

    2 0 Отговор
    Къде е оня феноменалния бе , снишил се е нещо май !

    Коментиран от #12

    08:27 13.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Май да

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Фройд":

    Нищо чудно пак да се появи втален..

    08:29 13.02.2026

  • 13 в кратце

    1 0 Отговор
    И аз имам "неотложни ангажименти". Отивам в двете нули по спешност!

    08:37 13.02.2026

  • 14 МИРО

    1 0 Отговор
    В ПАРЛАМЕНТА СА САМО 240 ПРЕДАТЕЛИ !!!

    08:37 13.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

