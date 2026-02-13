Новини
Алекс де Минор безапелационно елиминира Стан Вавринка и продължава напред в Ротердам

13 Февруари, 2026 07:41

Алекс де Минор безапелационно елиминира Стан Вавринка и продължава напред в Ротердам - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ветеранът Стан Вавринка не успя да се противопостави на устрема на първия поставен Алекс де Минор, който демонстрира впечатляваща форма и си осигури място на четвъртфиналите на престижния тенис турнир от сериите ATP 500 в Ротердам.

Австралиецът се наложи категорично над шампиона от 2015 година с резултат 6:4, 6:2, като приключи двубоя само за 71 минути.

С този успех Де Минор не само затвърди реномето си на един от фаворитите в надпреварата, но и изравни рекорда на легендарния Роджър Федерер, достигайки до четвъртфиналната фаза за пета поредна година в холандския град.

В следващия кръг австралийският ас ще се изправи срещу Ботик ван де Зандсхулп, който поднесе изненада, елиминирайки Стефанос Циципас след здрава битка – 6:4, 7:6(4).

Междувременно, в друг драматичен сблъсък, испанецът Жауме Мунар надделя над Карен Хачанов след трисетов трилър – 7:6(8), 3:6, 6:3. Мунар ще научи името на следващия си съперник след двубоя между Александър Бублик и Ян-Ленард Щруф.


