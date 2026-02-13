Атлетико Мадрид срази Барселона и направи реванша за Купата на Краля формалност

Атлетико Мадрид буквално помете Барселона, на свой терен, с категоричното 4:0 в първия полуфинален сблъсък за Купата на Краля. Мадридчани демонстрираха класа, хъс и безпощадна ефективност, оставяйки каталунците без отговор и с минимални шансове за обрат в предстоящия реванш.

Още в шестата минута защитникът на Барса Ерик Гарсия неволно прати топката в собствената си мрежа, с което даде ранен аванс на домакините.

Само осем минути по-късно Антоан Гризман удвои преднината, след като бе изведен по отличен начин от Науел Молина.

Натискът на Атлетико не стихна и в 33-ата минута Адемола Луукман се разписа след асистенция на Хулиан Алварес, а самият Алварес оформи крайния резултат в добавеното време на срещата, възползвайки се от подаване на Луукман.

Барселона не само не успя да намери отговор на вихрената игра на „дюшекчиите“, но и остана с човек по-малко, след като Ерик Гарсия получи директен червен картон в 85-ата минута, което допълнително утежни положението на гостите.

Реваншът на „Камп Ноу“, насрочен за 3 март, изглежда почти протоколен след този разгром.