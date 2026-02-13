Новини
Спорт »
Световен футбол »
Атлетико Мадрид срази Барселона и направи реванша за Купата на Краля формалност

Атлетико Мадрид срази Барселона и направи реванша за Купата на Краля формалност

13 Февруари, 2026 06:28 695 0

  • атлетико мадрид-
  • барселона-
  • купа на краля-
  • полуфинал-
  • футбол-
  • реванш-
  • метрополитано-
  • разгром-
  • гризман-
  • луукман-
  • алварес-
  • ерик гарсия

Мачът се игра на стадион "Метрополитано"

Атлетико Мадрид срази Барселона и направи реванша за Купата на Краля формалност - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид буквално помете Барселона, на свой терен, с категоричното 4:0 в първия полуфинален сблъсък за Купата на Краля. Мадридчани демонстрираха класа, хъс и безпощадна ефективност, оставяйки каталунците без отговор и с минимални шансове за обрат в предстоящия реванш.

Още в шестата минута защитникът на Барса Ерик Гарсия неволно прати топката в собствената си мрежа, с което даде ранен аванс на домакините.

Само осем минути по-късно Антоан Гризман удвои преднината, след като бе изведен по отличен начин от Науел Молина.

Натискът на Атлетико не стихна и в 33-ата минута Адемола Луукман се разписа след асистенция на Хулиан Алварес, а самият Алварес оформи крайния резултат в добавеното време на срещата, възползвайки се от подаване на Луукман.

Барселона не само не успя да намери отговор на вихрената игра на „дюшекчиите“, но и остана с човек по-малко, след като Ерик Гарсия получи директен червен картон в 85-ата минута, което допълнително утежни положението на гостите.

Реваншът на „Камп Ноу“, насрочен за 3 март, изглежда почти протоколен след този разгром.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове