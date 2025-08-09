Спортът по ТВ в събота (9 август)

10.40 Лека атлетика: Европейко пъренство, подрастващи - БНТ 3
13.00 Трейл: Световни серии, Сиер Зинал - Евроспорт 1
13.45 Триатлон: PTO Тур в Лондон - Евроспорт 2
14.00 Футбол: Динамо Дрезден - Магдебург - Диема спорт
14.00 Футбол: Фортуна – Хановер - Диема спорт 3
14.00 Футбол: Айнтрахт (Брауншвайг) – Гройтер Фюрт - Нова спорт
14.30 Футбол: Саутхемртън – Рексъм - Диема спорт 2
15.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4
15.15 Колоездене: Обиколка на Полша, шести етап, мъже - Евроспорт 1
16.00 Автомобилизъм: Порше Карера Къп, ГП на Аспен - Диема спорт 3
17.00 Футбол: Стоук – Дарби Каунти - Диема спорт 2
17.00 Лека атлетика: Европейко пъренство, подрастващи - БНТ 3
17.45 Колоездене: Арктик рейс, трети етап, мъже - Евроспорт 1
18.00 Тенис: турнир в Синсинати - МАХ Спорт 1
19.00 Футбол: ЦСКА – Черно море - Диема спорт
19.30 Футбол: Шефийлд Юнайтед – Бристъл - Диема спорт 2
19.30 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, втори кръг - Евроспорт 1
19.45 Футбол: Рейнджърс – Дънди - Ринг ТВ
19.45 Баскетбол: България – Нидерландия - бТВ Екшън
20.30 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, трети ден - Евроспорт 2
21.15 Футбол: Славия – Лудогорец - Диема спорт
21.30 Футбол: Кайзерслаутерн – Шалке - Диема спорт 3
22.30 Футбол: Порто – Витория Гимараеш - Ринг ТВ
