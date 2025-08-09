Новини
Спортът по ТВ в събота (9 август)

Спортът по ТВ в събота (9 август)

9 Август, 2025 10:47 302 0

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в събота (9 август) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.40 Лека атлетика: Европейко пъренство, подрастващи - БНТ 3

13.00 Трейл: Световни серии, Сиер Зинал - Евроспорт 1

13.45 Триатлон: PTO Тур в Лондон - Евроспорт 2

14.00 Футбол: Динамо Дрезден - Магдебург - Диема спорт

14.00 Футбол: Фортуна – Хановер - Диема спорт 3

14.00 Футбол: Айнтрахт (Брауншвайг) – Гройтер Фюрт - Нова спорт

14.30 Футбол: Саутхемртън – Рексъм - Диема спорт 2

15.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4

15.15 Колоездене: Обиколка на Полша, шести етап, мъже - Евроспорт 1

16.00 Автомобилизъм: Порше Карера Къп, ГП на Аспен - Диема спорт 3

17.00 Футбол: Стоук – Дарби Каунти - Диема спорт 2

17.00 Лека атлетика: Европейко пъренство, подрастващи - БНТ 3

17.45 Колоездене: Арктик рейс, трети етап, мъже - Евроспорт 1

18.00 Тенис: турнир в Синсинати - МАХ Спорт 1

19.00 Футбол: ЦСКА – Черно море - Диема спорт

19.30 Футбол: Шефийлд Юнайтед – Бристъл - Диема спорт 2

19.30 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, втори кръг - Евроспорт 1

19.45 Футбол: Рейнджърс – Дънди - Ринг ТВ

19.45 Баскетбол: България – Нидерландия - бТВ Екшън

20.30 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, трети ден - Евроспорт 2

21.15 Футбол: Славия – Лудогорец - Диема спорт

21.30 Футбол: Кайзерслаутерн – Шалке - Диема спорт 3

22.30 Футбол: Порто – Витория Гимараеш - Ринг ТВ


