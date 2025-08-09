Новини
Спорт »
Тенис »
Успешен старт за Виктория Томова в основната схема в Синсинати

Успешен старт за Виктория Томова в основната схема в Синсинати

9 Август, 2025 12:05 403 0

  • виктория томова-
  • тенис -
  • турнира-
  • твърди кортове -
  • синсинати -
  • сащ-
  • wта 1000

Първата ракета на България победи американката Ан Ли

Успешен старт за Виктория Томова в основната схема в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Виктория Томова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

Първата ракета на България победи с 6:4, 7:5 №64 в световната ранглиста Ан Ли (САЩ). Срещата продължи час и 43 минути.

Преди този мач българката постигна и две победи в квалификациите. Във втория кръг Виктория Томова ще играе срещу украинката Даяна Ястремска.


Томова проби още в първия гейм на мача срещу Ан Ли, но допусна изравняване при 2:2. Вики стигна до нов пробив за 4:3, а при 5:3 пропусна сетбол при сервис на американката. След това Томова затвори първия сет с гейм на нула на собствено подаване.


Българката проби първа и във втората част за 3:2, но загуби следващите три гейма за 3:5. Томова отрази един сетбол при 4:5 и със серия от четири поредни спечелени гейма се класира за втория кръг на надпреварата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ