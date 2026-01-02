Доц. Йоловски: Банките са готови за еврото, няма основания за притеснения

Банките са напълно подготвени за преминаването към еврото и няма основания за притеснения сред гражданите и търговците. Това заяви в ефира на "Здравей, България" главният секретар на Асоциацията на банките в България доц. Джеймс Йоловски.

По думите му процесът протича спокойно, а сигналите за липса на стартови пакети с евро и дребни монети се дължат основно на преходния период и на засиленото търсене в първите дни на новата година.

Йоловски обясни, че още от лятото търговците са имали възможност да заявят предварително стартови пакети с евро чрез обслужващите ги банки. Тези пакети за юридически лица са с по-голям обем и са били налични още преди 1 януари, макар тогава еврото все още да не е било официално платежно средство. След началото на новата година обаче търговците вече могат да се снабдяват с допълнителни количества евромонети директно от банките, а до края на януари законът позволява и връщане на ресто в левове.

По отношение на обмена на пари Йоловски подчерта, че превалутирането на всички средства по сметки и депозити е извършено по фиксирания курс и без никакви такси.

Той разясни, че показваните в електронното банкиране „движения“ на средства не са банкови такси, а техническо отразяване на намаляване на левовата и увеличаване на евровата наличност. До 30 юни банките ще обменят както банкноти, така и монети без такси, като единствената препоръка е монетите да бъдат предварително сортирани за по-бързо обслужване.

Главният секретар на Асоциацията на банките увери, че няма проблем с капацитета на банковата система. Само за ден и половина между Коледа и Нова година от обращение са били изтеглени около 1 милиард лева. По данни към края на декември в кеш все още са били около 21 милиарда лева, като вече над една трета от общата сума е върната в банките. Процесът протича с темпове, сходни с тези при въвеждането на еврото в Хърватия, а януари се очаква да бъде ключов месец за изтеглянето на още значителни количества левове от обращение.

Относно внасянето на големи суми в брой Йоловски напомни, че банките стриктно прилагат Закона за мерките срещу изпирането на пари. При суми над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата, а опитите за заобикаляне на тези правила чрез многократни по-малки вноски не са допустими. Банките са задължени да следят за подобни практики и да прилагат закона без изключения.

Доц. Йоловски коментира и въпросите около банковите сметки, картите и кредитите. Той посочи, че условията по съществуващите кредити остават непроменени, включително лихвените проценти, а преминаването към еврото не води автоматично до по-изгодно рефинансиране. Клиентите имат възможност в следващите два месеца безплатно да преценят дали да обединят свои сметки или да закрият ненужни, като таксите остават такива, каквито са били и преди.