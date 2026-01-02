Доц. Йоловски: Банките са готови за еврото, няма основания за притеснения

Банките са напълно подготвени за преминаването към еврото и няма основания за притеснения сред гражданите и търговците. Това заяви в ефира на "Здравей, България" главният секретар на Асоциацията на банките в България доц. Джеймс Йоловски.
По думите му процесът протича спокойно, а сигналите за липса на стартови пакети с евро и дребни монети се дължат основно на преходния период и на засиленото търсене в първите дни на новата година.
Йоловски обясни, че още от лятото търговците са имали възможност да заявят предварително стартови пакети с евро чрез обслужващите ги банки. Тези пакети за юридически лица са с по-голям обем и са били налични още преди 1 януари, макар тогава еврото все още да не е било официално платежно средство. След началото на новата година обаче търговците вече могат да се снабдяват с допълнителни количества евромонети директно от банките, а до края на януари законът позволява и връщане на ресто в левове.
По отношение на обмена на пари Йоловски подчерта, че превалутирането на всички средства по сметки и депозити е извършено по фиксирания курс и без никакви такси.
Той разясни, че показваните в електронното банкиране „движения“ на средства не са банкови такси, а техническо отразяване на намаляване на левовата и увеличаване на евровата наличност. До 30 юни банките ще обменят както банкноти, така и монети без такси, като единствената препоръка е монетите да бъдат предварително сортирани за по-бързо обслужване.
Главният секретар на Асоциацията на банките увери, че няма проблем с капацитета на банковата система. Само за ден и половина между Коледа и Нова година от обращение са били изтеглени около 1 милиард лева. По данни към края на декември в кеш все още са били около 21 милиарда лева, като вече над една трета от общата сума е върната в банките. Процесът протича с темпове, сходни с тези при въвеждането на еврото в Хърватия, а януари се очаква да бъде ключов месец за изтеглянето на още значителни количества левове от обращение.
Относно внасянето на големи суми в брой Йоловски напомни, че банките стриктно прилагат Закона за мерките срещу изпирането на пари. При суми над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата, а опитите за заобикаляне на тези правила чрез многократни по-малки вноски не са допустими. Банките са задължени да следят за подобни практики и да прилагат закона без изключения.
Доц. Йоловски коментира и въпросите около банковите сметки, картите и кредитите. Той посочи, че условията по съществуващите кредити остават непроменени, включително лихвените проценти, а преминаването към еврото не води автоматично до по-изгодно рефинансиране. Клиентите имат възможност в следващите два месеца безплатно да преценят дали да обединят свои сметки или да закрият ненужни, като таксите остават такива, каквито са били и преди.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Денонощна чалга
Коментиран от #33, #39
10:12 02.01.2026
2 За информация
Коментиран от #25
10:14 02.01.2026
3 Роки
Франция е най-задлъжнялата държава с над 3,3 трилиона евро, следвана от Италия (2,9 трилиона евро) и Германия (2,6 трилиона евро). Тези три държави формират около 65% от целия дълг на Еврозоната.
Само будали влизат в клуба на фалиралите милиардери. Спрямо България бе извършено национално предателство да станем солидарни длъжници на натрупаните дългове на Западна Европа за десетки поколения българи.
Коментиран от #11
10:19 02.01.2026
4 Никаква подготовка
Това сътвориха продажните управленци.
Какво ги чака след ваканцията им......
10:19 02.01.2026
5 безпартиен
10:21 02.01.2026
6 Евраци на рояци
10:23 02.01.2026
7 Михайлов
10:23 02.01.2026
8 Факти
10:28 02.01.2026
9 Асен
Коментиран от #18, #29
10:28 02.01.2026
10 Киркилез
10:33 02.01.2026
11 Ти със супер името ....
До коментар #3 от "Роки":защо говориш за мач ,който не се е играл???какво залагаш ако си сгрешил???Та всяка твоя буква в думите е погрешна и лъжлива!какво си видял хубаво от просиянската хунта от 1878г та до сега???дали са платили наем за тази земя ,която са грабили ,а сега взривяват и палят???Оня при бай тодор се сещаше да даде някой танкер на 3месеца ,а сега тия просийски псета само ни крадат и с парите купуват имоти в бг.Цялото ни черноморие е просиянско.В софия блоковете дето строят.Цялата администрация е тяхна в бг.Пълно е с Владимировци и сталинки.......когато има същия брой Хитлеровци ...тогава ще имате някакъв паритет!
10:34 02.01.2026
12 Значи това шведи, дето гласуваха
10:34 02.01.2026
13 Избрани
10:36 02.01.2026
14 Елюминат
10:36 02.01.2026
15 Доц Йоловски!
10:37 02.01.2026
16 Асен от Сливен но не съм циганин
10:37 02.01.2026
17 Честити превалотирано поскъпване
10:37 02.01.2026
18 От какво се притесняваш???
До коментар #9 от "Асен":какво ти пречи да я попълниш???какво трудно има да кажеш ,че парите не идват само от теб ,а и от тези преди теб.Това е направено да плашат маймунките ,не е за "Слугите " на народа.Въпроса ,който задавам аз е какво взимат от парите ми и какво ще ми дадат и кога мога да си ги взема и ако не ми харесва им казвам да ги мръдна по чешки.......
10:38 02.01.2026
19 Бръснаря
10:39 02.01.2026
20 Иво
Коментиран от #38
10:39 02.01.2026
21 Да не
10:40 02.01.2026
22 Ний ша Ва упрайм
10:42 02.01.2026
23 Факт
10:43 02.01.2026
24 Софийски селянин,
Работим усилено молим да ни извините за причиненото неудобство..
Просташка работа,аз съм си дал парите при тях и да не мога да ги ползвам до като се оправят с това ск@п@но евро...
10:48 02.01.2026
25 оня с коня
До коментар #2 от "За информация":Самият ти не си наясно за какви изтеглени 33 МЛР от разплащателната мрежа в БГ лв говориш,но да преминем към Твърдението ти че в Банките НЯМАЛО ЕВРО.Още Вчера ползвах един Пост терминал за да преведа определена сума на Трето лице и Операцията беше БЕЗУПРЕЧНА.Имаш ли ти изобщо Дебитна карта към която и да е Банка и по-важното - има ли Евро по сметката ти щото ако си нямал Бълг. ЛевовеНЯМА ДА ИМА И ЕВРО!?Та искаш да отговорели Банките на някакви твои Абсурдни въпроси...Ако обаче не си направят труда,това е Лошо за тебе защото искаш Те да оповестят без значение какво,та да ги "Захапеш" че лъжат и да започнеш Руската си пропаганда на Бълг. Територия!Ееей Скъсаняци- БГ е от Замадан време в Клуба на Богатите по простата причина че сме си Първенци по Сива икономика/40% не се декларират от Приходите на населението/ а Евростат отчита само Заплатите по Ведомостите,ама ...поумняха.А че вие пърдите от глад - така ще е в която и Богата държава по света да отидете с двете си Леви ръце и мозък на Врабче!
10:52 02.01.2026
26 няма основания за притеснения за банките
да му мислят тез 25% от населението които се водят бедни по статистика
или на чужд гръб и 100 тояги са малко
10:56 02.01.2026
27 Спокойно
разчитаме на Джеймс...
Коментиран от #28
10:58 02.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Във
До коментар #9 от "Асен":всяка банка се изисква. Даже и за суми над 1000 лв. Това не прищявка на банката, наложено е да се следи произхода на средствата. След като са законно придобити, и може да го докажеш, какъв проблем търсиш.
Коментиран от #34
11:01 02.01.2026
30 кумчо ВЪЛЧО
11:02 02.01.2026
31 дебеЛ Лебед
А уж нямало проблеми и ще приемат и ЛЕВА !
Ще бъдат ли санкционирани от КЗК , ЗДП , ДПС , КПСС и от БКП и всичките там комисии , потребители , комитети , организации и прочие търтеи ?
11:04 02.01.2026
32 доктор ОХ боли
11:07 02.01.2026
33 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Денонощна чалга":Македонец.
11:09 02.01.2026
34 сайко килър
До коментар #29 от "Във":Търси се произход на пари за суми НАД 5000 ЕВРО ! Такъв е закона !
Явно поредния произвол и лъжа !
11:09 02.01.2026
35 Ричард Естес
11:10 02.01.2026
36 Бърза проверка
Всяко левче е станало 51 цента.
Проблемите за момента са с търговците.
Защо хората им били давали кеш левове? Ами лева е законно платежно стредтво до 31.01. Освен това хората спазиха препоръките да изтеглят кеш заради паузата на банките. Оказасе ч това теглене е било излишно. Ама нали трябваше да разтягате локуми преди 31.12. Разни ресторанторчета искаха клиенти с много кеш. Сега що имали били кеш. Ами хората си получиха заплатите в левове и изтеглиха левове както медиите ги посъветваха! Сега трябва с тези шепа левчета да избутат поне до 30.01!
11:11 02.01.2026
37 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
Да ме извинят тези , които се почувстваха обидени от тези епитети !
11:14 02.01.2026
38 КЛУБ НА АНОНИМНИТЕ БЕДНЯЦИ
До коментар #20 от "Иво":ИНТЕРЕСНО
ИМА ЕДИН СЪС СЪВЕТСЦКО ЗНАМЕ НА РАМЕНЕ И ОБИКАЛЯ БАНКИРАНЕТО
И КЪЛНЕ И РЪЧКА С ОТВЕРКА БАНКО МАТИ...
11:18 02.01.2026
39 Внимание-това са болни хора
До коментар #1 от "Денонощна чалга":"една трета от общата сума е върната в банките." - живеят със съзнанието че вашите пари са ТЕХНИ.
11:22 02.01.2026
40 оня с питон.я
11:23 02.01.2026