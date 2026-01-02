Новини
Доц. Йоловски: Банките са готови за еврото, няма основания за притеснения

Доц. Йоловски: Банките са готови за еврото, няма основания за притеснения

2 Януари, 2026

  • джеймс йоловски-
  • банки-
  • евро

По думите му процесът протича спокойно, а сигналите за липса на стартови пакети с евро и дребни монети се дължат основно на преходния период и на засиленото търсене в първите дни на новата година

Мария Атанасова

Банките са напълно подготвени за преминаването към еврото и няма основания за притеснения сред гражданите и търговците. Това заяви в ефира на "Здравей, България" главният секретар на Асоциацията на банките в България доц. Джеймс Йоловски.

По думите му процесът протича спокойно, а сигналите за липса на стартови пакети с евро и дребни монети се дължат основно на преходния период и на засиленото търсене в първите дни на новата година.

Йоловски обясни, че още от лятото търговците са имали възможност да заявят предварително стартови пакети с евро чрез обслужващите ги банки. Тези пакети за юридически лица са с по-голям обем и са били налични още преди 1 януари, макар тогава еврото все още да не е било официално платежно средство. След началото на новата година обаче търговците вече могат да се снабдяват с допълнителни количества евромонети директно от банките, а до края на януари законът позволява и връщане на ресто в левове.

По отношение на обмена на пари Йоловски подчерта, че превалутирането на всички средства по сметки и депозити е извършено по фиксирания курс и без никакви такси.

Той разясни, че показваните в електронното банкиране „движения“ на средства не са банкови такси, а техническо отразяване на намаляване на левовата и увеличаване на евровата наличност. До 30 юни банките ще обменят както банкноти, така и монети без такси, като единствената препоръка е монетите да бъдат предварително сортирани за по-бързо обслужване.

Главният секретар на Асоциацията на банките увери, че няма проблем с капацитета на банковата система. Само за ден и половина между Коледа и Нова година от обращение са били изтеглени около 1 милиард лева. По данни към края на декември в кеш все още са били около 21 милиарда лева, като вече над една трета от общата сума е върната в банките. Процесът протича с темпове, сходни с тези при въвеждането на еврото в Хърватия, а януари се очаква да бъде ключов месец за изтеглянето на още значителни количества левове от обращение.

Относно внасянето на големи суми в брой Йоловски напомни, че банките стриктно прилагат Закона за мерките срещу изпирането на пари. При суми над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата, а опитите за заобикаляне на тези правила чрез многократни по-малки вноски не са допустими. Банките са задължени да следят за подобни практики и да прилагат закона без изключения.

Доц. Йоловски коментира и въпросите около банковите сметки, картите и кредитите. Той посочи, че условията по съществуващите кредити остават непроменени, включително лихвените проценти, а преминаването към еврото не води автоматично до по-изгодно рефинансиране. Клиентите имат възможност в следващите два месеца безплатно да преценят дали да обединят свои сметки или да закрият ненужни, като таксите остават такива, каквито са били и преди.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Денонощна чалга

    14 2 Отговор
    Евреин.

    Коментиран от #33, #39

    10:12 02.01.2026

  • 2 За информация

    16 7 Отговор
    Просто бнб да каже колко евро банкноти въвежда в обръщение срещу изтегляните 33 милиарда лева. В банките евро няма, дори да им платите 3% такса. Аз опитах между 20 до 30 декември, като минах през 16 банкови клона и нямаше никаква наличност. Срещнах много други търговци да се въртят по моя път. Накрая купих от няколко чейндж бюра. За да връщам ресто ми трябват няколко хиляди евро в дребни банкноти, като оборот няма, просто получаваш само левове. Според мен никакво евро няма пуснато в обръщение, хората разчитат на свое евро от пътувания и няколко милиона от търговските банки.

    Коментиран от #25

    10:14 02.01.2026

  • 3 Роки

    18 5 Отговор
    Общият държавен дълг на държавите в Еврозоната възлиза на около 13,68 трилиона евро.
    Франция е най-задлъжнялата държава с над 3,3 трилиона евро, следвана от Италия (2,9 трилиона евро) и Германия (2,6 трилиона евро). Тези три държави формират около 65% от целия дълг на Еврозоната.
    Само будали влизат в клуба на фалиралите милиардери. Спрямо България бе извършено национално предателство да станем солидарни длъжници на натрупаните дългове на Западна Европа за десетки поколения българи.

    Коментиран от #11

    10:19 02.01.2026

  • 4 Никаква подготовка

    16 4 Отговор
    А само пълен хаос.
    Това сътвориха продажните управленци.
    Какво ги чака след ваканцията им......

    10:19 02.01.2026

  • 5 безпартиен

    14 3 Отговор
    До цент ,до евро,но през крив макарон ще го виждате!Не,че като беше лев беше различно!Държава в която внос на хранителни стоки е повече от 60 процента,а износът е свързан само с произведените зърнени храни,не е за хвалене!Никакви високотехнологични производства и производства на стоки с голяма принадена стойност! Заетите по трудов договор в ЧАСТНИЯ СЕКТОР са само 1.2 милиона!На тях разчитат бюджета за РЕАЛНО внесени пари от данъци и осигуровки!!На тях разчитат и 2.1 милиона пенсионери,над 650 хиляди малолетни и непълнолетни, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!Да чакате светлото бъдеще?То се отлага!

    10:21 02.01.2026

  • 6 Евраци на рояци

    11 3 Отговор
    Ами не, не са подготвени. Снегът пак ги изненада. Освен това, концепцията че цялата икономика и всички хора, трябва да бачкат единствено и само, за да печелят банките, е дълбоко погрешна.

    10:23 02.01.2026

  • 7 Михайлов

    14 3 Отговор
    Шефа на БНБ щял да взима стартова заплата от 16000 евро без бонусите. Като отиде в ЕЦБ, заплатата му ще надхвърли 40000 евро. Дрему му за пенсиите от 250 евро. Също е спокоен и Желязков с хотел "Нахуяши" за 9 милиона евро.

    10:23 02.01.2026

  • 8 Факти

    10 3 Отговор
    Еврото е пореден грабеж на българския народ, както беше ковид и украйна!

    10:28 02.01.2026

  • 9 Асен

    5 3 Отговор
    При ПИБ даже и 5000 лева искат декларация за произход на средства.

    Коментиран от #18, #29

    10:28 02.01.2026

  • 10 Киркилез

    4 3 Отговор
    Тоя с тия сини венци, от къде го изкарахте?

    10:33 02.01.2026

  • 11 Ти със супер името ....

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Роки":

    защо говориш за мач ,който не се е играл???какво залагаш ако си сгрешил???Та всяка твоя буква в думите е погрешна и лъжлива!какво си видял хубаво от просиянската хунта от 1878г та до сега???дали са платили наем за тази земя ,която са грабили ,а сега взривяват и палят???Оня при бай тодор се сещаше да даде някой танкер на 3месеца ,а сега тия просийски псета само ни крадат и с парите купуват имоти в бг.Цялото ни черноморие е просиянско.В софия блоковете дето строят.Цялата администрация е тяхна в бг.Пълно е с Владимировци и сталинки.......когато има същия брой Хитлеровци ...тогава ще имате някакъв паритет!

    10:34 02.01.2026

  • 12 Значи това шведи, дето гласуваха

    9 2 Отговор
    на референдум да си запазят кроната, датчаните дето се разбраха с ЕС да си запазят и те кроната, а британците не само си запазиха паунда, ами напуснаха и ЕС, е значи няма такива копейки като шведи, датчани и британци значи!

    10:34 02.01.2026

  • 13 Избрани

    4 0 Отговор
    се , бе ! Хамалите са в по - приличен вид от уважение към хората !

    10:36 02.01.2026

  • 14 Елюминат

    7 2 Отговор
    Брей, какво просветление имал този

    10:36 02.01.2026

  • 15 Доц Йоловски!

    10 2 Отговор
    Върви на М. А. Й. Н. Н. А. Т. А СИ заедно с Банките и Еврото!!

    10:37 02.01.2026

  • 16 Асен от Сливен но не съм циганин

    4 2 Отговор
    Много знай тоа, да знайш,брат ми

    10:37 02.01.2026

  • 17 Честити превалотирано поскъпване

    6 2 Отговор
    Че кой се притеснява, просто всяко едно нещо вече официално видяхме как поскъпна със стотинки, даже с левчета при превалотирането.

    10:37 02.01.2026

  • 18 От какво се притесняваш???

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Асен":

    какво ти пречи да я попълниш???какво трудно има да кажеш ,че парите не идват само от теб ,а и от тези преди теб.Това е направено да плашат маймунките ,не е за "Слугите " на народа.Въпроса ,който задавам аз е какво взимат от парите ми и какво ще ми дадат и кога мога да си ги взема и ако не ми харесва им казвам да ги мръдна по чешки.......

    10:38 02.01.2026

  • 19 Бръснаря

    4 2 Отговор
    Ш, вър са 0бръсни малко е

    10:39 02.01.2026

  • 20 Иво

    6 3 Отговор
    Къде са готови,вече втори ден нямам достъп до банковата си сметка и не мога да плащам онлайн или на пост терминал!Де факто не разполагам с парите си!При опит да си проверя сметката ми пише ,,Временно затруднение,, и до там!

    Коментиран от #38

    10:39 02.01.2026

  • 21 Да не

    6 2 Отговор
    е Якоб , а Джеймс , доцентИНА брадясал ?!

    10:40 02.01.2026

  • 22 Ний ша Ва упрайм

    7 1 Отговор
    тоя киртак е забравил какво е в провинцията на село банките мое са готови ма хорицата готовили са? Ощи колко левчита има закопани и по буркани??? Ощи бая време ще се бачка на левчета докато хората свикнат!

    10:42 02.01.2026

  • 23 Факт

    5 0 Отговор
    А още в 9:00 трябваше системата да работи!

    10:43 02.01.2026

  • 24 Софийски селянин,

    6 2 Отговор
    Аха да готови са,чужди банки с български персонал типично по ганьовски..
    Работим усилено молим да ни извините за причиненото неудобство..
    Просташка работа,аз съм си дал парите при тях и да не мога да ги ползвам до като се оправят с това ск@п@но евро...

    10:48 02.01.2026

  • 25 оня с коня

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "За информация":

    Самият ти не си наясно за какви изтеглени 33 МЛР от разплащателната мрежа в БГ лв говориш,но да преминем към Твърдението ти че в Банките НЯМАЛО ЕВРО.Още Вчера ползвах един Пост терминал за да преведа определена сума на Трето лице и Операцията беше БЕЗУПРЕЧНА.Имаш ли ти изобщо Дебитна карта към която и да е Банка и по-важното - има ли Евро по сметката ти щото ако си нямал Бълг. ЛевовеНЯМА ДА ИМА И ЕВРО!?Та искаш да отговорели Банките на някакви твои Абсурдни въпроси...Ако обаче не си направят труда,това е Лошо за тебе защото искаш Те да оповестят без значение какво,та да ги "Захапеш" че лъжат и да започнеш Руската си пропаганда на Бълг. Територия!Ееей Скъсаняци- БГ е от Замадан време в Клуба на Богатите по простата причина че сме си Първенци по Сива икономика/40% не се декларират от Приходите на населението/ а Евростат отчита само Заплатите по Ведомостите,ама ...поумняха.А че вие пърдите от глад - така ще е в която и Богата държава по света да отидете с двете си Леви ръце и мозък на Врабче!

    10:52 02.01.2026

  • 26 няма основания за притеснения за банките

    3 0 Отговор
    пари винаги има при тях

    да му мислят тез 25% от населението които се водят бедни по статистика
    или на чужд гръб и 100 тояги са малко

    10:56 02.01.2026

  • 27 Спокойно

    1 1 Отговор
    Силно вярваме и най-вече
    разчитаме на Джеймс...

    Коментиран от #28

    10:58 02.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Във

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Асен":

    всяка банка се изисква. Даже и за суми над 1000 лв. Това не прищявка на банката, наложено е да се следи произхода на средствата. След като са законно придобити, и може да го докажеш, какъв проблем търсиш.

    Коментиран от #34

    11:01 02.01.2026

  • 30 кумчо ВЪЛЧО

    1 0 Отговор
    Този смешник говори едно , но в действителност е съвсем друго !

    11:02 02.01.2026

  • 31 дебеЛ Лебед

    1 0 Отговор
    В Пловдив , на банкомат на Уникредит , при вкарване на банкноти , излиза надпис , че ПРИЕМАТ САМО ЕВРО !
    А уж нямало проблеми и ще приемат и ЛЕВА !
    Ще бъдат ли санкционирани от КЗК , ЗДП , ДПС , КПСС и от БКП и всичките там комисии , потребители , комитети , организации и прочие търтеи ?

    11:04 02.01.2026

  • 32 доктор ОХ боли

    1 0 Отговор
    Родителите явно са се подиграли с него , дарявайки го с това безумно комбинирано име .....ДЖей Йол....

    11:07 02.01.2026

  • 33 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Денонощна чалга":

    Македонец.

    11:09 02.01.2026

  • 34 сайко килър

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Във":

    Търси се произход на пари за суми НАД 5000 ЕВРО ! Такъв е закона !
    Явно поредния произвол и лъжа !

    11:09 02.01.2026

  • 35 Ричард Естес

    0 1 Отговор
    Смешно момче ! Още голобрадо , нищо че излиза брадясал / както е модерно напоследък / ! Може би и точно затова , за да не си личи кухостта и алабализмите , които говори.

    11:10 02.01.2026

  • 36 Бърза проверка

    2 0 Отговор
    Сайтовете на банките вече работят.
    Всяко левче е станало 51 цента.

    Проблемите за момента са с търговците.
    Защо хората им били давали кеш левове? Ами лева е законно платежно стредтво до 31.01. Освен това хората спазиха препоръките да изтеглят кеш заради паузата на банките. Оказасе ч това теглене е било излишно. Ама нали трябваше да разтягате локуми преди 31.12. Разни ресторанторчета искаха клиенти с много кеш. Сега що имали били кеш. Ами хората си получиха заплатите в левове и изтеглиха левове както медиите ги посъветваха! Сега трябва с тези шепа левчета да избутат поне до 30.01!

    11:11 02.01.2026

  • 37 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    1 0 Отговор
    След тоновете БОЙКОвщина и ПЕЕВщина , които ни заливаха и все още ни заливат , всеки ИДИОТ , ПРОСТАК , МАНИПУЛАТОР и ПСИХОПАТ може да получи поле за изява и да говори каквито си иска неща !
    Да ме извинят тези , които се почувстваха обидени от тези епитети !

    11:14 02.01.2026

  • 38 КЛУБ НА АНОНИМНИТЕ БЕДНЯЦИ

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Иво":

    ИНТЕРЕСНО
    ИМА ЕДИН СЪС СЪВЕТСЦКО ЗНАМЕ НА РАМЕНЕ И ОБИКАЛЯ БАНКИРАНЕТО
    И КЪЛНЕ И РЪЧКА С ОТВЕРКА БАНКО МАТИ...

    11:18 02.01.2026

  • 39 Внимание-това са болни хора

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Денонощна чалга":

    "една трета от общата сума е върната в банките." - живеят със съзнанието че вашите пари са ТЕХНИ.

    11:22 02.01.2026

  • 40 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    Абе време е и аз на стари години да се научим да краднем. Навремето дядо ми ме учеше да не лъжа ама то от това файда никаква.

    11:23 02.01.2026

