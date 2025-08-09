Новини
ЦСКА маха още един ненужен

9 Август, 2025 14:00

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият номер 9 на ЦСКА Аарон Исека вече е възстановен от контузията в рамото, която получи в началото на подготовката на „червените“, но най-вероятно той ще напусне клуба съвсем скоро, пише "Мач Телеграф".

Играчът поднови тренировки, но все още има да наваксва с физическата си кондиция. С пристигането на Леандро Годой в тима аржентинецът получи деветката за сметка на белгиеца, който я бе взел едва това лято и на практика не изигра нито един мач с №9 на гърба си.

Очаква се скоро да започнат преговорите за разтрогване на договора на трансферното разочарование.

27-годишният нападател дойде в тима през миналия шампионат след солидна трансферна сума, платена на гръцкия ОФИ Крит. Първият му сезон с червената фланелка обаче не бе успешен и той отбеляза едва едно попадение – за Sesame Купата на България срещу Спартак Варна.


