България посреща Нидерландия в Самоков днес

Националният отбор на България по баскетбол за мъже ще излезе тази вечер в спортна зала "Арена СамЕлион" в Самоков, за да се изправи срещу непобеждавания от „лъвовете“, до момента, отбор на Нидерландия. Срещата е от 18:00 часа, пише gong.bg.

Двубоят е втори за "лъвовете" от Група С на предварителните квалификации за Световното първенство в Катар, като тимът на Росен Барчовски ще търси задължителна победа.

Селекционерът се е спрял на същите 12 играчи, които участваха и в предходния двубой. Ето и групата на България за мача срещу Нидерландия: Борислав Младенов, Брандън Йънг, Александър Стоименов, Николай Михайлов, Димитър Димитров, Емил Стоилов, Иван Алипиев, Йордан Минчев, Мирослав Васов, Константин Костадинов, Константин Тошков и Илиян Пищиков.

Националите стартираха участието си в пресявките със загуба, отстъпвайки от Австрия като гост със 76:88. точки От своя страна Нидерландия пристига у нас след успешен старт, побеждавайки Австрия с драматичното 65:64 у дома.

Българският тим отново ще бъде без голямата си звезда Александър Везенков, който се възстановява от травма в глезена. Очаква се той да се завърне за мача след седмица срещу Австрия.