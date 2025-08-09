Новини
Пламен Андреев със "суха мрежа" в приятелски мач на Расинг Сантандер

Пламен Андреев със "суха мрежа" в приятелски мач на Расинг Сантандер

9 Август, 2025 17:19 370 0

  • вратар -
  • пламен андреев-
  • отлична форма -
  • контролата -
  • расинг сантандер -
  • каляри

Българинът започна като титуляр

Пламен Андреев със "суха мрежа" в приятелски мач на Расинг Сантандер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският вратар Пламен Андреев демонстрира отлична форма по време на контролата между Расинг Сантандер и италианския Каляри, която се проведе като част от предсезонната подготовка на двата отбора.

Младият страж, който е едва на 20 години, започна двубоя като титуляр за испанския тим и не позволи топката да се озове в неговата врата, завършвайки срещата без допуснат гол.

Двубоят, изпълнен с динамика и напрежение, приключи при нулево равенство – 0:0, като Андреев впечатли с хладнокръвие, бързи рефлекси и отлична игра под рамката. Българинът затвърди реномето си на надежден пазач, което със сигурност ще даде допълнителна увереност на треньорския щаб на Расинг Сантандер преди старта на новия сезон.

Първият официален мач за Расинг Сантандер в Ла Лига 2 е насрочен за 16 август, когато тимът ще премери сили с Кастейон.


