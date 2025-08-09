Андрея Глушкова е шампионка, а Никол Нунева е вицешампионка на двойки в Скопие

Българката Андрея Глушкова триумфира с титлата на двойки при девойките на турнира по тенис от категория J60 на ITF в Скопие (Република Северна Македония).

Във финалата среща Андрея Глушкова и Сукрие Акйол (Турция) направиха обрат и победиха драматично българката Никол Нунева и Ена Илич (Сърбия) с 2:6, 6:1, 11-9.

Това е втора титла за 16-годишната Андрея Глушкова на двойки от турнири на ITF за девойки.



Петър Иванчев и Васил Русанов пък загубиха на полуфиналите на двойки при юношите с 2:6, 1:6 от Кристиян Янев (Република Северна Македония) и Матиас Шкърлик (Чехия).