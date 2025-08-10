Милан се разделя с Тиау, насочва поглед към млади италиански таланти

Милан и Нюкасъл постигнаха принципно споразумение за трансфера на германския бранител Малик Тиау, а „росонерите“ вече активно търсят негов достоен наследник в сърцето на защитата. Според информация на Football Italia, английският клуб ще плати около 35 милиона евро за Тиау, като към сумата могат да се добавят още до 5 милиона евро под формата на бонуси. Остават само финални щрихи по договора, преди сделката да бъде официално обявена.

В Милано не губят време и вече са насочили вниманието си към двама обещаващи италиански централни защитници. В полезрението на ръководството попадат Джовани Леони от Парма и Пиетро Комуцо, който защитава цветовете на Фиорентина.

Леони, считан за един от най-перспективните млади защитници в Серия А, е оценен на около 40 милиона евро – сума, която почти изцяло може да бъде покрита от очакваните приходи от продажбата на Тиау. От своя страна, Комуцо също впечатлява с изявите си и е с пазарна стойност около 30 милиона евро. Очаква се в следващите дни Милан да ускори преговорите с клубовете на двамата младежи, за да подсигури стабилността в отбраната си преди началото на новия сезон.