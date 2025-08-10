Новини
Спорт »
Световен футбол »
Милан се разделя с Тиау, насочва поглед към млади италиански таланти

Милан се разделя с Тиау, насочва поглед към млади италиански таланти

10 Август, 2025 08:51 447 0

  • милан -
  • нюкасъл-
  • споразумение -
  • трансфер-
  • малик тиау-
  • джовани леони -
  • парма -
  • пиетро комуцо-
  • фиорентина

"Росонерите" се насочват към Джовани Леони и Пиетро Комуцо

Милан се разделя с Тиау, насочва поглед към млади италиански таланти - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Милан и Нюкасъл постигнаха принципно споразумение за трансфера на германския бранител Малик Тиау, а „росонерите“ вече активно търсят негов достоен наследник в сърцето на защитата. Според информация на Football Italia, английският клуб ще плати около 35 милиона евро за Тиау, като към сумата могат да се добавят още до 5 милиона евро под формата на бонуси. Остават само финални щрихи по договора, преди сделката да бъде официално обявена.

В Милано не губят време и вече са насочили вниманието си към двама обещаващи италиански централни защитници. В полезрението на ръководството попадат Джовани Леони от Парма и Пиетро Комуцо, който защитава цветовете на Фиорентина.

Леони, считан за един от най-перспективните млади защитници в Серия А, е оценен на около 40 милиона евро – сума, която почти изцяло може да бъде покрита от очакваните приходи от продажбата на Тиау. От своя страна, Комуцо също впечатлява с изявите си и е с пазарна стойност около 30 милиона евро. Очаква се в следващите дни Милан да ускори преговорите с клубовете на двамата младежи, за да подсигури стабилността в отбраната си преди началото на новия сезон.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ