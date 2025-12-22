Германският нападател Никлас Фюлкруг поема към Милан

Милан и Уест Хем постигнаха споразумение за преотстъпването на германския таран Никлас Фюлкруг. Италианският гранд ще разчита на опитния нападател под наем през пролетния полусезон, като сделката бе потвърдена от авторитетния журналист Флориан Плетенберг.

Любопитен детайл в договора е опцията за окончателно закупуване на Фюлкруг през лятото. Според източници, ако "росонерите" решат да задържат германеца, ще трябва да се разделят с 13 милиона евро – сума, която вече се обсъжда в медийното пространство.

Милан няма да плаща наем за футболиста, но ще поеме изцяло неговото възнаграждение до края на сезона. Това е ясен знак за сериозните намерения на клуба от "Сан Сиро" да подсили атаката си с класен играч.

През настоящата кампания във Висшата лига на Англия, Фюлкруг записа осем участия с екипа на Уест Хем, но все още не е успял да се разпише. Въпреки това, неговият опит и борбен дух са качества, които Милан цени високо в битката за челните позиции в Серия А.