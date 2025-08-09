Резултати от Трета Югозападна и Трета Югоизточна лиги

Трета Югозападна лига - 2 кръг:
Оборище Панагюрище - Струмска слава 0:1
Балкан Ботевград - Германея Сапарева баня 1:1
Рилски спортист - Пирин Разлог 1:1
Витоша Бистрица - Банско тийм 2:1
Костинброд - Пирин Гоце Делчев 5:3
Септември II София - Ботев Ихтиман 4:1
Кюстендил - ЦСКА III 5:3
Сливнишки герой - Септември Симитли 0:0
10 август, неделя, 18:00 ч
Славия II - Левски II
===========================================
Трета Югоизточна лига - 2 кръг:
Созопол - Родопа Смолян 4:1
Ямбол - Загорец Нова Загора 1:2
Асеновец Асеновград - Спартак Пловдив 1:0
Димитровград - Несебър 2:1
Нефтохимик Бургас - Розова долина Казанлък 1:1
Секирово Раковски - Марица Милево 3:1
Раковски (Раковски) - Левски Карлово 3:2
10 август 2025 г., неделя, 18:30 ч:
Локомотив II Пловдив - Атлетик Куклен
ОФК Хасково - Гигант Съединение
Марица Пловдив почива
