Резултати от Трета Югозападна и Трета Югоизточна лиги

9 Август, 2025 21:58 496 0

Играят се вторите кръгове в двете групи

Резултати от Трета Югозападна и Трета Югоизточна лиги - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Трета Югозападна лига - 2 кръг:

Оборище Панагюрище - Струмска слава 0:1
Балкан Ботевград - Германея Сапарева баня 1:1
Рилски спортист - Пирин Разлог 1:1
Витоша Бистрица - Банско тийм 2:1
Костинброд - Пирин Гоце Делчев 5:3
Септември II София - Ботев Ихтиман 4:1
Кюстендил - ЦСКА III 5:3
Сливнишки герой - Септември Симитли 0:0

10 август, неделя, 18:00 ч
Славия II - Левски II

===========================================

Трета Югоизточна лига - 2 кръг:

Созопол - Родопа Смолян 4:1
Ямбол - Загорец Нова Загора 1:2
Асеновец Асеновград - Спартак Пловдив 1:0
Димитровград - Несебър 2:1
Нефтохимик Бургас - Розова долина Казанлък 1:1
Секирово Раковски - Марица Милево 3:1
Раковски (Раковски) - Левски Карлово 3:2

10 август 2025 г., неделя, 18:30 ч:
Локомотив II Пловдив - Атлетик Куклен
ОФК Хасково - Гигант Съединение
Марица Пловдив почива


