Лудогорец разгроми Славия в София

Отборът на Лудогорец безапелационно надигра Славия с категоричното 3:0, при гостуването си в столицата, в среща от четвъртия кръг на Първа лига.
Още в края на първото полувреме "орлите" дадоха заявка за победата – Ивайло Чочев се разписа в 43-ата минута след прецизен пас от Мунир Шуяр, с което разколеба защитата на "белите".
След почивката разградчани не намалиха темпото – Ерик Биле удвои аванса в 55-ата минута, възползвайки се от отлична асистенция на Петър Станич. Самият Станич сложи точка на спора в 83-ата минута, след като бе намерен от Антон Недялков и хладнокръвно оформи крайния резултат.
С този успех Лудогорец продължава да диктува темпото в шампионата, оглавявайки класирането с пълен актив от 12 точки след четири изиграни мача.
За разлика от тях, Славия остава закотвен на 14-ата позиция с едва една точка и сериозни въпросителни около представянето си.
Standings provided by Sofascore
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кУмУнист
00:05 10.08.2025