Лудогорец разгроми Славия в София

Отборът на Лудогорец безапелационно надигра Славия с категоричното 3:0, при гостуването си в столицата, в среща от четвъртия кръг на Първа лига.

Още в края на първото полувреме "орлите" дадоха заявка за победата – Ивайло Чочев се разписа в 43-ата минута след прецизен пас от Мунир Шуяр, с което разколеба защитата на "белите".

След почивката разградчани не намалиха темпото – Ерик Биле удвои аванса в 55-ата минута, възползвайки се от отлична асистенция на Петър Станич. Самият Станич сложи точка на спора в 83-ата минута, след като бе намерен от Антон Недялков и хладнокръвно оформи крайния резултат.

С този успех Лудогорец продължава да диктува темпото в шампионата, оглавявайки класирането с пълен актив от 12 точки след четири изиграни мача.

За разлика от тях, Славия остава закотвен на 14-ата позиция с едва една точка и сериозни въпросителни около представянето си.







