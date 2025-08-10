Скандал разтърси футболен двубой в Горна Оряховица: Играч на Беласица пострада след масово сбиване

Горна Оряховица стана арена на неприятни сцени по време на срещата от третия кръг на Втора лига между местния Локомотив и гостуващия тим на Беласица. Мачът, завършил с минимална победа за домакините (1:0), бе белязан от безпрецедентни сцени на агресия и напрежение, които хвърлиха сянка върху футболната атмосфера.

В последните минути на двубоя страстите на терена ескалираха до точка на кипене. По думите на представители на Беласица, сблъсъкът е прераснал в масово меле, в което са се включили не само футболисти, но и част от феновете на Локомотив. Според гостите от Петрич, именно дебютантът сред професионалните съдии Вилиян Видинов е допринесъл за напрежението с решенията си на терена.

Най-сериозният инцидент се разиграл, когато капитанът на Локомотив, Мариян Иванов, е нанесъл удар с крак в областта на корема на Мартин Тодорски от Беласица. Това действие е предизвикало бурна реакция и е станало искрата, която е подпалила страстите и е довела до хаоса на стадиона.

От Беласица алармират, че техен състезател е получил травма в резултат на сбиването, а клубът настоява за разследване на случилото се. Футболната общественост очаква официална позиция от Българския футболен съюз и евентуални санкции за замесените страни.

Този инцидент хвърля сериозни въпроси относно сигурността по българските стадиони и поведението на участниците в професионалния спорт.

Ето и официалното изявление на ОФК Беласица:

"Отборът на Беласица осъжда остро инцидентите след края на срещата с Локомотив (Горна Оряховица).

Абсолютно всичко след мача беше провокирано от свирилия дебютна среща във Втора лига главен арбитър Вилиян Видинов. През целия двубой главният съдия отсъждаше с доста странен аршин. Подмина очевадна игра с ръка в 20-ата минута в наказателното поле на домакините, след което спести поредица от картони за груби влизания от страна на домакините.

След последния съдийски сигнал капитанът на домакините (б.р. - Мариян Иванов) изрита с коляно в корема нашия футболист Мартин Тодорски, с което се даде началото на продължително напрежение между двата отбора. В един момент дори се стигна до нахлуване на домакинските привърженици, които потърсиха саморазправа, и добре че не се стигна до такава.

Тук е моментът да попитаме:

Какво щеше да се случи, ако нашите футболисти вече не се бяха прибрали в съблекалнята?

Кой щеше да носи вина, ако се беше стигнало до сериозни последствия за състезатели и треньори?

Насилието няма място на футболния терен.

Молим отговорните за тази среща да вземат адекватни мерки, за да не се допусне тази ситуация да бъде повторена.

Още от дълги години Беласица се слави с доста гостоприемно посрещане на своите гости. Ще очакваме с нетърпение ответната среща и ще се подготвим така, че нашите гости да се чувстват комфортно на и извън зеления терен!".