Ботев Пловдив с домакинско поражение от Локомотив София

10 Август, 2025 23:16 669 0

Голът за победителите отбеляза Ерол Дост

Ботев Пловдив с домакинско поражение от Локомотив София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив продължава да трупа разочарования в началото на сезона в Първа лига, след като допусна минимална загуба с 0:1 от гостуващия Локомотив София. Срещата се изигра на стадион "Христо Ботев" пред погледите на вярната публика, която отново остана без поводи за радост.

Единственото попадение в двубоя падна в 29-ата минута, когато Ерол Дост се възползва от отличен пас на Спас Делев и хладнокръвно прати топката в мрежата на "канарчетата".

Въпреки опитите на домакините да се върнат в мача, защитата на Локомотив остана непробиваема до последния съдийски сигнал.

След този неуспех Ботев Пловдив се закотви на предпоследната 15-а позиция във временното класиране, като има едва една точка след изиграни четири кръга. За разлика от тях, столичните "железничари" се изкачиха на четвърто място с актив от 8 точки и демонстрират стабилна форма в началото на шампионата.



