Арда има нелек мач срещу Локомотив Пловдив преди реванша с Кауно Жалгирис

11 Август, 2025 16:41 437 1

  • efbet лига -
  • арда кърджали-
  • локомотив пловдив-
  • първа лига

Срещата е от 21:15 ч.

Арда има нелек мач срещу Локомотив Пловдив преди реванша с Кауно Жалгирис - 1
Ангел Лазаров

В заключителния двубой от 4-ия кръг на efbet Лига Арда Кърджали приема Локомотив Пловдив. Сблъсъкът на "Арена Арда" започва в 21:15 ч. и ще бъде ръководен от Георги Давидов.

Изминалата седмица ще остане в историята на Арда, като тимът постигна първата си победа в европейските клубни турнири при 1:0 като гост на Кауно Жалгирис. Логично фокусът на кърджалийци е върху предстоящия този четвъртък реванш с литовците, но Александър Тунчев показа през сезона дотук, че умее да преразпределя силите. В предходния кръг "светлосините" разбиха другия пловдивски тим Ботев с категоричното 5:0 насред "Колежа" - сигнална лампа за техния вечен враг Локомотив. Извън строя все още са Пламен Крачунов и Емил Виячки.

"Черно-белите" са непобедени дотук през сезона, като в последния кръг спечелиха престижен успех с 1:0 над ЦСКА. Допуснат до момента е и едва един гол в единственото реми - 1:1 при визитата на Монтана. Пловдивчани са пестеливи и при отбелязването на голове - точно по 1 средно на мач. Хуан Переа и Тодор Павлов отново се върнаха към тренировките и попаднаха в групата за гостуването в Кърджали. В състава попадна и юношата Александър Александров.

Последният мач между двата отбора се игра през ноември 2024 г., когато у дома Арда надделя над Локомотив Пловдив с 4:2. За кърджалийци точни бяха Станислав Иванов, Димитър Велковски, Борислав Цонев и Ефе Али (автогол), докато за "смърфовете" се разписаха Димитър Илиев и Владимир Медвед.


  • 1 Мдаааа

    0 1 Отговор
    И НЕКА ТОТО ЗАПОЧНЕ ... СЕГА

    17:03 11.08.2025

