Джоб Белингам с триумфално посрещане на "Сигнал Идуна Парк" – феновете на Борусия Дортмунд го обявиха за новия си любимец

11 Август, 2025 22:41 474 0

Младият английски полузащитник пристигна това лято от Съндърланд

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща еуфория и бурни овации разтърсиха стадион "Сигнал Идуна Парк" при представянето на Джоб Белингам - най-новото попълнение в редиците на Борусия Дортмунд.

Младият английски полузащитник пристигна това лято от Съндърланд и бързо се превърна в център на вниманието по време на приятелския двубой срещу Ювентус в неделя вечер. Още с появата си на терена, 19-годишният Белингам бе посрещнат с нестихващи аплодисменти и скандирания, които огласиха трибуните и създадоха неповторима атмосфера. Феновете на "жълто-черните" не скриха възторга си, а надеждите им към младия талант са повече от големи.

Не е тайна, че фамилията Белингам вече е оставила ярка следа в Дортмунд – по-големият му брат Джуд се превърна в истинска легенда, преди да поеме към Реал Мадрид през 2023 година. Сега Джоб Белингам, който е част от младежкия национален отбор на Англия, носи не само тежестта на очакванията, но и вдъхновението да продължи семейната традиция.




