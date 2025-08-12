Новини
Арина Сабаленка триумфира в драматичен трисетов сблъсък срещу Ема Ръдукану и продължава напред в Синсинати

12 Август, 2025 08:16

  • арина сабаленка-
  • ема ръдукану-
  • турнир-
  • сериите wta 1000 -
  • синсинати-
  • сащ-
  • русия-
  • екатерина александрова

Екатерина Александрова също продължава напред

Арина Сабаленка триумфира в драматичен трисетов сблъсък срещу Ема Ръдукану и продължава напред в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната номер едно Арина Сабаленка демонстрира характер и издръжливост, като надделя над упоритата Ема Ръдукану след истински трилър, продължил повече от три часа. Беларуската звезда си осигури място в четвъртия кръг на престижния турнир от сериите WTA 1000 в Синсинати.

Сабаленка и Ръдукану изиграха един от най-запомнящите се мачове до момента, завършил с резултат 7:6(3), 4:6, 7:6(5) в полза на водачката в схемата. Двубоят бе изпълнен с обрати, напрежение и впечатляващи разигравания, които държаха феновете в напрежение до последната точка. Още в първия сет британката Ръдукану показа, че няма да се предаде лесно, като навакса пасив и дори поведе, но Сабаленка прояви хладнокръвие и спечели тайбрека.

Във втората част младата британка върна интригата, реализирайки решаващ пробив и изравнявайки сетовете.

Третият сет се превърна в истинска битка на нерви, в която нито една от двете не допусна пробив, а всичко се реши в нов тайбрек. Там Сабаленка показа защо е номер едно в света и затвори мача при втория си мачбол.

В следващия кръг Арина Сабаленка ще се изправи срещу испанката Джесика Бусас Манейро, която по-рано елиминира американката Тейлър Таунзенд с категоричното 6:4, 6:1.

Междувременно, Екатерина Александрова от Русия също продължава напред след успех над австралийката Мая Джойнт с 6:4, 6:3. В четвъртия кръг Александрова ще срещне победителката от двубоя между Аманда Анисимова (САЩ) и Анна Калинская (Русия).

Румънката Сорана Кърстя също си осигури място сред най-добрите, след като обърна Юе Юан от Китай – 6:7(2), 6:4, 6:4, и ще премери сили с третата в схемата Ига Швьонтек от Полша.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 империалист

    0 0 Отговор
    Ига Швятек очаквам да играе с Арина Сабальонка на турнира.

    08:27 12.08.2025

  • 2 колориметър

    0 0 Отговор
    Ема Ръдукану трябва да я гледаме и на Ю Ес Оупън.

    08:30 12.08.2025

