Григор Димитров отново ще се появи на корта в удобно време

7 Януари, 2026 14:05 698 0

Програмата за четвъртък на АТР 250 турнира на твърди кортове в Бризбън, Австралия вече е ясна. Българската звезда Григор Димитров ще излезе на корта в късните часове на деня.

Двукратният шампион от 2017 и 2024 година, както и полуфиналист от миналия сезон, ще се изправи в осминафинален сблъсък срещу младия белгийски талант Рафаел Колиньон, който на 23 години проби през квалификациите.

Това ще бъде първият им директен мач, тъй като до момента двамата не са имали възможност да се срещнат.

Мачът ще стартира не по-рано от 10:30 часа българско време и ще открие вечерната сесия на прочутия централен корт „Пат Рафтър Арина“.

Победителят от този двубой ще се изправи в четвъртфиналите срещу триумфиралия в сблъсъка между френския квалификант Контан Алис и американския състезател Брандън Накашима.


