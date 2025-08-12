Байерн Мюнхен иска двама играчи на Челси за заместници на Коман

Байерн Мюнхен вече търси варианти за замяна на напускащия Кингсли Коман, който е пред трансфер в саудитския гранд Ал-Насър. Сред трансферните цели на баварците попадат двама футболисти на Челси - Кристофър Нкунку и Николас Джаксън.

Според информация на Sky Germany, спортният директор на Байерн Макс Еберл не планира да вземе директен заместник на Коман, но е набелязал Кристофър Нкунку и Николас Джаксън като потенциални нови попълнения.

Агентът на Нкунку – Пини Захави, който представлява и бившето крило на Байерн Лeрой Сане, може да изиграе ключова роля в преговорите за привличането на Нкунку в Мюнхен.

Клубът вече осигури подписа на Луис Диас от Ливърпул и сега търси, и резервен вариант за подкрепа на Хари Кейн в предни позиции.

Джаксън е готов да сложи край на престоя си на „Стамфорд Бридж“ и може да заеме мястото на Александър Исак в Нюкасъл, докато Нкунку е бил предложен на РБ Лайпциг, но самият той предпочита участие в Шампионската лига.