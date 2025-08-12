Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн Мюнхен иска двама играчи на Челси за заместници на Коман

Байерн Мюнхен иска двама играчи на Челси за заместници на Коман

12 Август, 2025 16:45 342 0

  • челси -
  • кристофър нкунку-
  • николас джаксън-
  • футбол-
  • байерн мюнхен

Клубът вече осигури подписа на Луис Диас от Ливърпул и сега търси, и резервен вариант за подкрепа на Хари Кейн в предни позиции

Байерн Мюнхен иска двама играчи на Челси за заместници на Коман - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен вече търси варианти за замяна на напускащия Кингсли Коман, който е пред трансфер в саудитския гранд Ал-Насър. Сред трансферните цели на баварците попадат двама футболисти на Челси - Кристофър Нкунку и Николас Джаксън.

Според информация на Sky Germany, спортният директор на Байерн Макс Еберл не планира да вземе директен заместник на Коман, но е набелязал Кристофър Нкунку и Николас Джаксън като потенциални нови попълнения.

Агентът на Нкунку – Пини Захави, който представлява и бившето крило на Байерн Лeрой Сане, може да изиграе ключова роля в преговорите за привличането на Нкунку в Мюнхен.

Клубът вече осигури подписа на Луис Диас от Ливърпул и сега търси, и резервен вариант за подкрепа на Хари Кейн в предни позиции.

Джаксън е готов да сложи край на престоя си на „Стамфорд Бридж“ и може да заеме мястото на Александър Исак в Нюкасъл, докато Нкунку е бил предложен на РБ Лайпциг, но самият той предпочита участие в Шампионската лига.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ