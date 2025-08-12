Георги Иванов: Не съм станал президент, за да угаждам на някого, а да оправим футбола

Президентът на БФС - Георги Иванов, заяви след срещата с капитаните на отборите от efbet Лига, че не е станал президент на футболната ни централа, за да угажда на някого, а да оправим българския футбол. "Ако някой очаква правилото да даде ефект още сега, няма да стане. Търсим дългосрочен ефект. Дадохме време на клубовете да погледнат към школите си.Имаме 14-годишни проектонационали, които тренират по един и същи начин. Направихме 15, 16 и 17-годишни елитни групи. Във В група играят футболисти до 21 години. Тази стъпка за четиримата футболисти не е направена просто така. Ние сме направили достатъчно тези клубове да си подготвят отборите", сподели Иванов.

"Трябваше да дадем нетрадиционни правила. Дадохме възможност на клубовете да не спазват правилото и да плащат. Правилото след години ще даде резултат и клубовете ще ни благодарят. Ние искаме да се случи нещо и да кажем, че българският футбол е тръгнал. Това е ежедневна работа. Когато българските отбори влязат в групите с български играчи, тогава националният отбор ще тръгне нагоре", добави бившият национал.

"Не чета социалните мрежи и не знам какви въпроси ми задават от Ботев Пловдив. Има 6 милиона лични мнения и не ме интересуват. В момента БФС се намира в добро финансово състояние. Подписахме с редица спонсори. Имаме вече подписани договори, с които сме обезпечили по всякакви начини федерацията. БФС започва в посока развитие.

"БФС не толерира съдии, които не свирят както трябва, или имат някакви зависимости, не казвам за Ел Хатиб. Това си е решение на Съдийската комисия да накаже съдиите на Ботев Пловдив - Арда и Черноморец Бургас - Янтра. Има комисии, които взимат решения, не съм аз еднилично. В БФС работят много млади и много кадърни хора. Нямам притеснение, че някой клуб има някакви претенции. Ние създаваме правилата и налагаме санкциите. Не съм станал президент, за да угаждам на някого, а да оправим футбола", завърши ръководителят на родната централа.