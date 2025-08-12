Новини
Спорт »
Бг футбол »
Георги Иванов: Не съм станал президент, за да угаждам на някого, а да оправим футбола

Георги Иванов: Не съм станал президент, за да угаждам на някого, а да оправим футбола

12 Август, 2025 18:59 552 7

  • георги иванов - гонзо-
  • футбол-
  • бфс

Трябваше да дадем нетрадиционни правила

Георги Иванов: Не съм станал президент, за да угаждам на някого, а да оправим футбола - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на БФС - Георги Иванов, заяви след срещата с капитаните на отборите от efbet Лига, че не е станал президент на футболната ни централа, за да угажда на някого, а да оправим българския футбол. "Ако някой очаква правилото да даде ефект още сега, няма да стане. Търсим дългосрочен ефект. Дадохме време на клубовете да погледнат към школите си.Имаме 14-годишни проектонационали, които тренират по един и същи начин. Направихме 15, 16 и 17-годишни елитни групи. Във В група играят футболисти до 21 години. Тази стъпка за четиримата футболисти не е направена просто така. Ние сме направили достатъчно тези клубове да си подготвят отборите", сподели Иванов.

"Трябваше да дадем нетрадиционни правила. Дадохме възможност на клубовете да не спазват правилото и да плащат. Правилото след години ще даде резултат и клубовете ще ни благодарят. Ние искаме да се случи нещо и да кажем, че българският футбол е тръгнал. Това е ежедневна работа. Когато българските отбори влязат в групите с български играчи, тогава националният отбор ще тръгне нагоре", добави бившият национал.

"Не чета социалните мрежи и не знам какви въпроси ми задават от Ботев Пловдив. Има 6 милиона лични мнения и не ме интересуват. В момента БФС се намира в добро финансово състояние. Подписахме с редица спонсори. Имаме вече подписани договори, с които сме обезпечили по всякакви начини федерацията. БФС започва в посока развитие.

"БФС не толерира съдии, които не свирят както трябва, или имат някакви зависимости, не казвам за Ел Хатиб. Това си е решение на Съдийската комисия да накаже съдиите на Ботев Пловдив - Арда и Черноморец Бургас - Янтра. Има комисии, които взимат решения, не съм аз еднилично. В БФС работят много млади и много кадърни хора. Нямам притеснение, че някой клуб има някакви претенции. Ние създаваме правилата и налагаме санкциите. Не съм станал президент, за да угаждам на някого, а да оправим футбола", завърши ръководителят на родната централа.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 696

    8 0 Отговор
    Жоре научи първо колко е 6x6.

    19:03 12.08.2025

  • 2 боби високооктановият

    0 1 Отговор
    чул та Господ..... и аз в началото така виках

    19:09 12.08.2025

  • 3 Специалиста

    5 0 Отговор
    Питайте го коя е столицата на Испания и ще му разберете капацитета.

    19:18 12.08.2025

  • 4 Мдаааа

    8 0 Отговор
    НАГЪЛ МИЗЕР НИК

    19:21 12.08.2025

  • 5 Експерта

    5 0 Отговор
    Гледай хазарта да върви ,другото само ще се оправи!

    19:45 12.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Един млад футболист трябва да е

    1 0 Отговор
    Спортувал и друг спорт само да рита топката не става

    20:02 12.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ