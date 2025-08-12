Аржентински национал вдига сватба с убийствена красавица

Световният шампион с Аржентина Родриго де Пол е решил да направи важна стъпка в личния си живот, като се сгоди за певицата и актриса Тини Стоесел. Двамата са планирали сватба през следващото лято.

Според местни медии, 31-годишният полузащитник е предложил брак на сексапилната дама по време на романтична екскурзия в Мароко.

Де Пол имаше продължителна връзка с модела Камила Хомс, с която има две деца, но през 2022 година отношенията им приключиха.

След кратка раздяла с Тини, двамата възстановиха връзката си, въпреки различията в местоживеенето си.

Футболистът направи и професионален компромис, като това лято бе преотстъпен на Интер Маями, където договорът му включва опция за постоянен трансфер.