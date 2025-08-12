Новини
Аржентински национал вдига сватба с убийствена красавица

12 Август, 2025 20:30 1 158 11

Според местни медии, 31-годишният полузащитник е предложил брак на сексапилната дама по време на романтична екскурзия в Мароко

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният шампион с Аржентина Родриго де Пол е решил да направи важна стъпка в личния си живот, като се сгоди за певицата и актриса Тини Стоесел. Двамата са планирали сватба през следващото лято.

Според местни медии, 31-годишният полузащитник е предложил брак на сексапилната дама по време на романтична екскурзия в Мароко.

Де Пол имаше продължителна връзка с модела Камила Хомс, с която има две деца, но през 2022 година отношенията им приключиха.

След кратка раздяла с Тини, двамата възстановиха връзката си, въпреки различията в местоживеенето си.

Футболистът направи и професионален компромис, като това лято бе преотстъпен на Интер Маями, където договорът му включва опция за постоянен трансфер.


  • 1 намерете една две убийствени красавици

    6 1 Отговор
    или засукани моми да ослабят жилата на писара

    да поспре да бълнува за красавици
    и да ни се фука с чужд имот

    20:34 12.08.2025

  • 2 Гретиния

    7 0 Отговор
    Вярно е убийствена , уби ми ерекцията ! Бях го набримчил и чупех с него орехи за Грета , че много ги обича , и що ми трябваше да я погледна тази , та сега ги чупя на ръка..

    20:34 12.08.2025

  • 3 Град Козлодуй

    5 2 Отговор
    В Приморско тук има Много по Убийствени Красавици тази е в лицето като Кон моята Приятелка при Мен на Морето е сто пъти повече Красива всички я Заглеждат на Плажа поздрави Приятели от Морето Секс Жени Плаж а вие си Драскайте във Форума Бат ви Вальо не мислете

    Коментиран от #6

    20:42 12.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣
    " .... двамата възстановиха връзката си, въпреки различията в местоживеенето си."
    Васил Найденов пееше "Телефонна любов" ,
    ама сега вече нали има ДжиЕсЕм-и
    🤣🤣🤣

    20:45 12.08.2025

  • 5 Помак

    2 0 Отговор
    Таман моя Калибър ...мога да сам крастник ...крастника е първи... такаф е адета за здраве на булката е . ...ох котио ...

    20:45 12.08.2025

  • 6 Яшар

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    Мечтател ( демек лъжец).кой знае къде лежиш и пъшкаш и чашите тръшкаш и гледаш вола

    Коментиран от #8

    20:50 12.08.2025

  • 7 Силвестър Сталоун

    2 0 Отговор
    Жизел Бюндхен,същата!

    21:04 12.08.2025

  • 8 Град Козлодуй

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    Не Завиждайте на Приморско съм в станцията на Глухите ТИШИНА до края на Август всичко е Осигурено от МТСГ с най Красивата жена съм а Вие стойте тук и Коментирайте в Форума поздрави от Бат ви Вальо и Наздраве

    21:08 12.08.2025

  • 9 Баба Гошка

    4 1 Отговор
    Чак пък убийсттвена.

    21:11 12.08.2025

  • 10 Тракиец 🇺🇦

    2 1 Отговор
    И нас това защо трябва да ни интересува? Някъде ритни топковец се оженил за няква поредна проститутка !! И ?

    21:19 12.08.2025

  • 11 Истината

    2 1 Отговор
    Кое й е убийствено? Цици няма,задник няма,форми няма,в лицето нищо особено и запомнящо се ! Грозни татоси и метал по кожата ...хипарка наркоманка ..3 от 10

    21:22 12.08.2025

