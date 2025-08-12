Аржентински национал вдига сватба с убийствена красавица

Световният шампион с Аржентина Родриго де Пол е решил да направи важна стъпка в личния си живот, като се сгоди за певицата и актриса Тини Стоесел. Двамата са планирали сватба през следващото лято.
Според местни медии, 31-годишният полузащитник е предложил брак на сексапилната дама по време на романтична екскурзия в Мароко.
Де Пол имаше продължителна връзка с модела Камила Хомс, с която има две деца, но през 2022 година отношенията им приключиха.
След кратка раздяла с Тини, двамата възстановиха връзката си, въпреки различията в местоживеенето си.
Футболистът направи и професионален компромис, като това лято бе преотстъпен на Интер Маями, където договорът му включва опция за постоянен трансфер.
1 намерете една две убийствени красавици
да поспре да бълнува за красавици
и да ни се фука с чужд имот
20:34 12.08.2025
2 Гретиния
20:34 12.08.2025
3 Град Козлодуй
Коментиран от #6
20:42 12.08.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
" .... двамата възстановиха връзката си, въпреки различията в местоживеенето си."
Васил Найденов пееше "Телефонна любов" ,
ама сега вече нали има ДжиЕсЕм-и
🤣🤣🤣
20:45 12.08.2025
5 Помак
20:45 12.08.2025
6 Яшар
До коментар #3 от "Град Козлодуй":Мечтател ( демек лъжец).кой знае къде лежиш и пъшкаш и чашите тръшкаш и гледаш вола
Коментиран от #8
20:50 12.08.2025
7 Силвестър Сталоун
21:04 12.08.2025
8 Град Козлодуй
До коментар #6 от "Яшар":Не Завиждайте на Приморско съм в станцията на Глухите ТИШИНА до края на Август всичко е Осигурено от МТСГ с най Красивата жена съм а Вие стойте тук и Коментирайте в Форума поздрави от Бат ви Вальо и Наздраве
21:08 12.08.2025
9 Баба Гошка
21:11 12.08.2025
10 Тракиец 🇺🇦
21:19 12.08.2025
11 Истината
21:22 12.08.2025