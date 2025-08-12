Новини
Левски със закрита тренировка преди отпътуването за Баку

12 Август, 2025 18:29 462 1

  • левски-
  • футбол-
  • сабах-
  • лига на конференциите

В сряда, 13 август, делегацията на клуба пътува с чартърен полет за Баку, Азербайджан

Левски със закрита тренировка преди отпътуването за Баку - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тренировката на представителния отбор на Левски тази вечер, вторник, 12 август стартира в 19:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите, информират от щаба на Хулио Веласкес.

В сряда, 13 август, делегацията на клуба пътува с чартърен полет за Баку, Азербайджан. Отборът на Левски ще бъде на Терминал 2 на Аерогара София в 8:30 часа.

Официалната тренировка на „сините“ в Баку в сряда, 13 август стартира в 18:30 часа и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути, а пресконференцията на старши треньора Хулио Веласкес е насрочена за 17:30 часа.

Реваншът със Сабах е в четвъртък, 14 август от 19:00 часа на „Alinja Stadium“ в Баку. Левски има преднина от 1:0 след първия двубой в София.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Въпрос

    0 1 Отговор
    Какво има да крият едни ритнитопковци? Май са чули че други го правят, и айде сега и те барабар Петко с мъжете.....

    18:50 12.08.2025

