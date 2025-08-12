Новини
Спорт »
Световен футбол »
Расинг Сантандер представи Пламен Андреев: Аз съм модерен вратар, който чете играта, няма да допускам много голове

Расинг Сантандер представи Пламен Андреев: Аз съм модерен вратар, който чете играта, няма да допускам много голове

12 Август, 2025 20:00 549 1

  • пламен андреев-
  • футбол-
  • расинг сантандер

Могат да ми се доверят

Расинг Сантандер представи Пламен Андреев: Аз съм модерен вратар, който чете играта, няма да допускам много голове - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Расинг Сантандер представи официално Пламен Андреев. Вратарят ще пази под наем в тима от Сегунда дивизион. "Много съм щастлив да съм тук. Това е много добра стъпка, крачка напред за мен, защото цял живот съм мечтал да усетя емоцията от футбола в Испания. Нуждая се от игрово време, много съм уверен за преминаването си тук.

Ще бъда честен, не знаех много за Расинг, бях запознат с феновете, които са много емоционални. Може би ще разбера повече след пет дни.

Аз съм модерен вратар, който чете играта, излиза напред. Могат да ми се доверят, че няма да допускам много голове и ще имам сухи мрежи", сподели Андреев.

"Нивото в отбора е много добро. През миналия сезон се бориха за място в Ла Лига. Имаме конкуренция на всяка позиция. Можем отново да се борим за това. Това е страхотен отбор с много добри момчета", завърши младият страж.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 младеж

    0 0 Отговор
    Голям залък лапни, голяма дума,не казвай!

    21:03 12.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ