Расинг Сантандер представи Пламен Андреев: Аз съм модерен вратар, който чете играта, няма да допускам много голове

Расинг Сантандер представи официално Пламен Андреев. Вратарят ще пази под наем в тима от Сегунда дивизион. "Много съм щастлив да съм тук. Това е много добра стъпка, крачка напред за мен, защото цял живот съм мечтал да усетя емоцията от футбола в Испания. Нуждая се от игрово време, много съм уверен за преминаването си тук.

Ще бъда честен, не знаех много за Расинг, бях запознат с феновете, които са много емоционални. Може би ще разбера повече след пет дни.

Аз съм модерен вратар, който чете играта, излиза напред. Могат да ми се доверят, че няма да допускам много голове и ще имам сухи мрежи", сподели Андреев.

"Нивото в отбора е много добро. През миналия сезон се бориха за място в Ла Лига. Имаме конкуренция на всяка позиция. Можем отново да се борим за това. Това е страхотен отбор с много добри момчета", завърши младият страж.