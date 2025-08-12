Ливърпул подготвя двоен удар, двама бранители са пред трансфер

Ливърпул активизира усилията си за привличането на централния защитник на Кристъл Палас и английския национал Марк Гехи.

Капитанът на Палас има още една година от договора си, но по думите на председателя на клуба Стив Париш, направени по-рано тази седмица, той може да бъде продаден още това лято, за да се избегне напускане като свободен агент след 12 месеца. Според информация на BBC Sport, „червените“ вече са провели първоначални разговори за трансфер на 25-годишния бранител преди края на летния прозорец.

Паралелно с това Ливърпул преговаря и за 18-годишния италиански защитник на Парма Джовани Леони, който се разглежда като дългосрочна инвестиция, а не като конкурент на Гехи за титулярно място.

Миналото лято Нюкасъл предложи до 65 милиона паунда за Гехи, но офертата беше отхвърлена. Сега носителят на ФА Къп иска около 40 милиона паунда, докато Ливърпул се стреми да плати по-ниска сума.

До момента „червените“ са похарчили приблизително 270 милиона паунда за нови играчи, но са възстановили около 170 милиона от продажби. Те също така отправиха оферта от 110 милиона паунда за Александър Исак, която Нюкасъл отхвърли, въпреки че шведският нападател остава решен да премине на „Анфийлд“.

Ако Ливърпул успее да привлече и Гехи, и Исак, летните им разходи ще надхвърлят 400 милиона паунда.