ЦСКА и ЦСКА 1948 в спор за играч на Берое

12 Август, 2025 18:15 329 0

Интерес към Пинеда, който обича да играе на лявото крило, има и от страна на ЦСКА, чиито проблеми по фланговете са в основата на слабото представяне

ЦСКА 1948 е направил запитване за условията за привличането на футболистите Карлос Алгара и Хуанка Пинеда от Берое, съобщиха за БТА от управата на старозагорския клуб. Интерес към Пинеда, който обича да играе на лявото крило, има и от страна на ЦСКА, чиито проблеми по фланговете са в основата на слабото представяне.

Пинеда, който е национал на Доминиканската република, но има и испански паспорт, се присъедини към Берое през миналото лято, като в 40 двубоя записа 8 гола и 3 асистенции.

25-годишният испански дефанзивен халф Алгара, който е юноша на Реал Мадрид, има 53 мача с 5 асистенции за "зелено-белите" в последните 18 месеца, след като премина в българския отбор със свободен трансфер от Логронес.

От ръководството на старозагорци не крият, че са склонни да се разделят и с двамата при подходящи оферти.

Само преди седмица Берое продаде голмайстора на efbet Лига от предишната кампания Леандро Годой на ЦСКА.


