Ман Сити се прицели в Джанлуиджи Донарума, има условие за трансфера

Манчестър Сити възнамерява да подпише с вратаря на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Донарума, ако Едерсон напусне, съобщава RMC Sport. Галатасарай се интересува от трансфера на бразилския национал.

Английският клуб вече е започнал преговори с обкръжението на вратаря. Отбелязва се, че нивото на италианеца е високо оценено от мениджъра на Сити Пеп Гуардиола.

Донарума играе за ПСЖ от 2021 година. Договорът му с парижани изтича през лятото на 2026 година.

Италианският вратар не е включен в състава на ПСЖ за мача за Суперкупата на УЕФА срещу Тотнъм. 26-годишният Донарума се очаква скоро да изрази позицията си относно факта, че клубът не е подновил договора му и е подписал с вратаря Люка Шевалие от Лил.


