Всички резултати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига

13 Август, 2025 07:59 632 0

Българският шампион Лудогорец загуби с 0:3 при гостуването си на Ференцварош и отиде на плейофите в Лига Европа, където ще се изправи срещу Шкендия

Всички резултати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Днес се изиграха реваншите от третия квалификационен кръг в Шампионската лига. В десет двубоя бяха определени отборите, които се класираха за плейофите и са на крачка от шампионатната фаза на надпреварата.

Българският шампион Лудогорец загуби с 0:3 при гостуването си на Ференцварош и отиде на плейофите в Лига Европа, където ще се изправи срещу Шкендия.

Фенербахче се справи с Фейенорд и го чака Бенфика, който отстрани Ница. Рейнджърс имаше трудни моменти в Чехия, но успя да преодолее Виктория (Пилзен). Цървена звезда, Брюж и ФК Копенхаген също продължиха напред.

Бенфика - Ница 2:0

Цървена звезда - Лех Познан 1:1

Слован Братислава - Кайрат 1:0

Ференцварош - Лудогорец 3:0

Брюж - РБ Залцбург 3:2

ФК Копенхаген - Малмьо ФФ 5:0

Пафос - Динамо (Киев) 2:0

Фенербахче - Фейенорд 5:2

Виктория (Пилзен) - Рейнджърс 2:1

Карабах - Шкендия 5:1


