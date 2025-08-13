Мауриньо със силни думи за Гьозтепе на Мъри Стоилов

Треньорът на Фенербахче Жозе Моуриньо определи Гьозтепе на Станимир Стоилов като "възможно най-трудния съперник", който може да имаш между два мача в Шампионска лига. "Канарчетата" победиха с 5:2 Фейенорд във вторник вечерта в Истанбул и се класираха за плейофите на Турнира на богатите, където ще се изправят срещу Бенфика.

Турският гранд отложи мача си с Аланияспор от местното първенство преди ревашна срещу селекцията на Робин ван Перси. Сега Специалния сподели, че предстоящия сблъсък срещу отбора на Мъри ще се играе по програма и "фенерите" няма да искат пренасрочване на срещата.

"Не, нямам такова намерение. Отлагането на един мач беше достатъчна помощ за нас. Опитваме се да направим нещо както за себе си, така и за турския футбол. Отлагането на два мача би било твърде много. И без това няма много свободни дни", каза Моуриньо на пресконференцията след успеха над Фейенорд.

"Мачът с Гьозтепе ще бъде физически труден. Съперник като Гьозтепе е последният, с когото бихте искали да играете между мачовете от квалификациите за Шампионската лига, но няма какво да се направи", добави Специалния.

Гьозтепе приема Фенербахче в събота от 21:30 часа на стадион "Гюрсел Аксел" в Измир. Отборът на Станимир Стоилов започна новия сезон в Суперлигата с победа с 3:0 над Ризеспор като гост.

🎙️"Göztepe maçı için erteleme talebiniz olacak mı?"



🗣️ Jose Mourinho: "Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün… pic.twitter.com/qJfB0cYF18 — VTR Spor (@vtrspor) August 12, 2025