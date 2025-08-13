Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мауриньо със силни думи за Гьозтепе на Мъри Стоилов

Мауриньо със силни думи за Гьозтепе на Мъри Стоилов

13 Август, 2025 15:00 599 0

  • жозе моуриньо-
  • станимир стоилов-
  • футбол

"Канарчетата" победиха с 5:2 Фейенорд във вторник вечерта в Истанбул и се класираха за плейофите на Турнира на богатите, където ще се изправят срещу Бенфика

Мауриньо със силни думи за Гьозтепе на Мъри Стоилов - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Фенербахче Жозе Моуриньо определи Гьозтепе на Станимир Стоилов като "възможно най-трудния съперник", който може да имаш между два мача в Шампионска лига. "Канарчетата" победиха с 5:2 Фейенорд във вторник вечерта в Истанбул и се класираха за плейофите на Турнира на богатите, където ще се изправят срещу Бенфика.

Турският гранд отложи мача си с Аланияспор от местното първенство преди ревашна срещу селекцията на Робин ван Перси. Сега Специалния сподели, че предстоящия сблъсък срещу отбора на Мъри ще се играе по програма и "фенерите" няма да искат пренасрочване на срещата.

"Не, нямам такова намерение. Отлагането на един мач беше достатъчна помощ за нас. Опитваме се да направим нещо както за себе си, така и за турския футбол. Отлагането на два мача би било твърде много. И без това няма много свободни дни", каза Моуриньо на пресконференцията след успеха над Фейенорд.

"Мачът с Гьозтепе ще бъде физически труден. Съперник като Гьозтепе е последният, с когото бихте искали да играете между мачовете от квалификациите за Шампионската лига, но няма какво да се направи", добави Специалния.

Гьозтепе приема Фенербахче в събота от 21:30 часа на стадион "Гюрсел Аксел" в Измир. Отборът на Станимир Стоилов започна новия сезон в Суперлигата с победа с 3:0 над Ризеспор като гост.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ