Новини
Спорт »
Световен футбол »
Агентът на Донарума изригна: Шокиран съм! ПСЖ показа голяма липса на уважение

Агентът на Донарума изригна: Шокиран съм! ПСЖ показа голяма липса на уважение

13 Август, 2025 14:01 783 2

  • джанлуиджи донарума-
  • псж-
  • футбол-
  • енцо райола

От думите на Джиджо можете да усетите, че той е много тъжен за случилото се

Агентът на Донарума изригна: Шокиран съм! ПСЖ показа голяма липса на уважение - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Агентът на Джанлуиджи Донарума - Енцо Райола, се изказа изключително критично спрямо Пари Сен Жермен заради решението на клуба да извади вратаря от своя състав и да го обяви за продажба. Той беше категоричен, че италианският национал е бил готов да преподпише, но ръководството изведнъж променило своите намерения спрямо играча.

“От думите на Джиджо можете да усетите, че той е много тъжен за случилото се. Шокиран съм, не очаквах това. Години уважение се сринаха за едва 10 дни. Ще обсъдим този случай с нашия юридически екип. Джиджо дори се съгласи да намали своята заплата. Беше щастлив, но изведнъж настъпи обрат и в ПСЖ промениха позицията си. Разбирам привличането на нов вратар, но да извадиш Джиджо от състава по този начин беше голяма липса на уважение от страна на треньора и всички в Пари Сен Жермен.

Обсъждахме подновяването на договора до Световното клубно първенство. Не вярвам наставникът да е променил мнението си за един месец. Това е, което ме разстройва най-много. При тази ситуация най-добре е да не се удължи контракта. В момента оценяваме вариантите пред Донарума. Може би има клубове в Премиър лийг, които могат да платят необходимата цена. Чух, че исканията на ПСЖ за трансферна сума са твърде големи. Говорят за уважение, но всичко, което искат, са пари. През следващите дни ще разберем какво имат да кажат. Дори с моите адвокати ще се опитам да разбера тяхната позиция”, коментира Райола пред “Скай Спорт Италия”.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    3 0 Отговор
    Клиентът то джоджо е много алчен за това.

    14:11 13.08.2025

  • 2 Иван

    0 1 Отговор
    Ако е искал подновяване да го е обявил по-рано.
    Сега е тъпо да казваш, че искаш подновяване ако досега си чакал да станеш свободен агент.

    14:36 13.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ