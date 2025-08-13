Новини
Спорт »
Бг футбол »
Даниел Боримиров: Хубаво за българския футбол е Левски да продължи

Даниел Боримиров: Хубаво за българския футбол е Левски да продължи

13 Август, 2025 13:29 369 1

  • левски-
  • даниел боримиров-
  • футбол-
  • сабах

Мисля, че сме добре подготвени и се надявам да изиграем добре тактически мача, за да излезем победители от двубоя

Даниел Боримиров: Хубаво за българския футбол е Левски да продължи - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров е убеден, че ако отборът спазва тактическите указания, тимът ще е краен победител от битката със Сабах. Той говори на летището преди отпътуването на „сините“ за Азербайджан за реванша от Лигата на конференциите.

„Мисля, че сме добре подготвени и се надявам да изиграем добре тактически мача, за да излезем победители от двубоя. Мач с мач не си прилича. За нас най-важното е, утре треньорът каквото постави като задачи, да се изпълни“, сподели Даниел Боримиров.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес няма да може да разчита на Мустафа Сангаре за реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу азерите. Нападателят остава в София, за да се възстанови от контузия.

@gong_bg Левски замина за Баку за реванша със Сабах #левски #левскисофия #levski #levskisofia #levski1914 ♬ original sound - Gong


„Сангаре е футболист, който физически е много добре и мисля, че щеше да ангажира поне по двама човека, но Хулио е анализирал добре Сабах и се надявам да вземе най-доброто решение“, каза още изпълнителният директор.

„За българския футбол като цяло е хубаво Левски да продължи, надявам се повече български отбори да продължават“, каза още той.

Запитан за евентуални трансфери в клуба, Боримиров отговори: „Когато има нещо окончателно и двете страни са постигнали споразумение, ние ще информираме и вас, и синята общност.“


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Размисли

    4 1 Отговор
    Пак далавера под масата. За това ли порязаха Лудогорец, за да може Уефски да продължи?

    13:36 13.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ