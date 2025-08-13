Даниел Боримиров: Хубаво за българския футбол е Левски да продължи

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров е убеден, че ако отборът спазва тактическите указания, тимът ще е краен победител от битката със Сабах. Той говори на летището преди отпътуването на „сините“ за Азербайджан за реванша от Лигата на конференциите.

„Мисля, че сме добре подготвени и се надявам да изиграем добре тактически мача, за да излезем победители от двубоя. Мач с мач не си прилича. За нас най-важното е, утре треньорът каквото постави като задачи, да се изпълни“, сподели Даниел Боримиров.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес няма да може да разчита на Мустафа Сангаре за реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу азерите. Нападателят остава в София, за да се възстанови от контузия.



„Сангаре е футболист, който физически е много добре и мисля, че щеше да ангажира поне по двама човека, но Хулио е анализирал добре Сабах и се надявам да вземе най-доброто решение“, каза още изпълнителният директор.

„За българския футбол като цяло е хубаво Левски да продължи, надявам се повече български отбори да продължават“, каза още той.

Запитан за евентуални трансфери в клуба, Боримиров отговори: „Когато има нещо окончателно и двете страни са постигнали споразумение, ние ще информираме и вас, и синята общност.“