Левски, Мустафа Сангаре, Сабах, футбол

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре е бил в болница преди първия двубой със Сабах. На французина му е бил направен ядрено-магнитен резонанс. Изследването е показало, че таранът на "сините" има разкъсване в областта на бедрото, съобщава „24 часа“. Глезенът на 26-годишния футболист също е бил прегледан, като и там е открит проблем. Въпреки това обаче националът на Мали е изявявил желание да изелезе в състава срещу Сабах и изигра 80 минути, след което бе заменен от Карлос Охене.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес обаче няма да може да разчита на Сангаре за реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу азерите утре. Въпросителната пред испанският наставник е на кого да заложи в такъв случай на върха на атаката. Борислав Рупанов показва отлична форма в последните мачове и вкара три попадения – едно от тях бе победното срещу азерите. Другата опция пред 43-годишният специалист е да се довери на фалшива деветка, както го стори в двубоите с Апоел Беер Шева.