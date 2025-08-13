Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПСЖ усложнява ситуацията около Донарума с висока цена

ПСЖ усложнява ситуацията около Донарума с висока цена

13 Август, 2025 13:00 590 1

  • джанлуиджи донарума-
  • псж-
  • луис енрике-
  • футбол

Гуардиола го иска в Сити, но трансферът ще е труден

ПСЖ усложнява ситуацията около Донарума с висока цена - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бъдещето на Джанлуиджи Донарума е под голям въпрос, пише “La Gazzetta dello Sport”. Изявлението на треньора на Пари Сен Жермен - Луис Енрике, че е дошло време за промяна, окончателно отвори вратата за негово напускане. Въпреки това, парижани не са готови да го пуснат на ниска цена.

Агентът му, Винченцо Райола, внесе яснота около ситуацията:

„Засега нямаме никакво споразумение с никого, няма и активни преговори. Във Висшата лига има възможности, но се надявам в ПСЖ да не се правят на големи звезди.“

Манчестър Сити проявява конкретен интерес, като според информации ПСЖ иска около 50 милиона евро за своя страж. Пеп Гуардиола отдавна харесва капитана на италианския национален отбор, но преди да се стигне до сделка, „гражданите“ трябва да намерят решение за бъдещето на Едерсон — вероятно в посока Галатасарай. Едва след това може да започнат истинските преговори с парижани.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Хем не го искат, хем го продават на цена като за най добрия! Лоша карма има това момче, заради отношението към Милан и феновете му!! Приеха го 15-16 годишен титуляр в първия отбор, създадоха песни, а този като надуши арабски кинти се опита да им извие ръцете! Не че не е доста добър! Добър е!

    13:16 13.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ