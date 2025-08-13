ПСЖ усложнява ситуацията около Донарума с висока цена

Бъдещето на Джанлуиджи Донарума е под голям въпрос, пише “La Gazzetta dello Sport”. Изявлението на треньора на Пари Сен Жермен - Луис Енрике, че е дошло време за промяна, окончателно отвори вратата за негово напускане. Въпреки това, парижани не са готови да го пуснат на ниска цена.

Агентът му, Винченцо Райола, внесе яснота около ситуацията:

„Засега нямаме никакво споразумение с никого, няма и активни преговори. Във Висшата лига има възможности, но се надявам в ПСЖ да не се правят на големи звезди.“

Манчестър Сити проявява конкретен интерес, като според информации ПСЖ иска около 50 милиона евро за своя страж. Пеп Гуардиола отдавна харесва капитана на италианския национален отбор, но преди да се стигне до сделка, „гражданите“ трябва да намерят решение за бъдещето на Едерсон — вероятно в посока Галатасарай. Едва след това може да започнат истинските преговори с парижани.