Ливърпул натиска за 18-годишен италианец

По изрична препоръка на мениджъра на Ливърпул Арне Слот, ръководството на английския шампион следи отблизо младия централен защитник на Парма Джовани Леони, поддържа контакт с неговите агенти и вече е започнало диалог с клуба на Кайл Краус.

След като е на крачка от подпис с Марк Гьои от Кристъл Палас, Ливърпул не смята да приключва своя грандиозен трансферен прозорец и насочва погледа си към родения през 2006 г. бранител от Емилия Романя. “Мърсисайдци” вече привлякоха Виртц, Фримпонг, Екитике и Керкез за общо около 300 милиона евро, но „червените“ искат да добавят още една голяма перспектива към състава си.

Оферта все още не е отправена, но в Парма са категорични — преговори започват само ако предложението достигне поне 40 милиона евро. Това е „неотказваемата“ цена, която може да убеди и президента Краус, че сделката е изгодна.

От Италия до момента няма сериозни предложения, въпреки че Интер, Милан и Ювентус отдавна признават интереса си към Леони. Именно затова Ливърпул ускорява действията, с надеждата да изпревари конкуренцията и да привлече защитника, когото Слот смята за един от най-големите таланти на своето поколение.

Планът на Парма е да задържи Леони още един сезон, да проследи развитието му и да го продаде през 2026 г. за още по-висока сума. Срещу ухажването на клуб като Ливърпул обаче и ръководството, и играчът могат да се изкушат, пишат медиите в Италия.