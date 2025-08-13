Новини
ПСЖ и Тотнъм в битка за Суперкупата на Европа

13 Август, 2025 13:45 342 0

Шампионите от Шампионската лига и Лига Европа откриват сезона с трофей

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Тази вечер футболна Европа ще насочи поглед към Удине, където Пари Сен Жермен и Тотнъм ще спорят за първото отличие в новия сезон 2025/26. Мачът, който започва в 22:00 часа българско време, противопоставя носителя на Шампионската лига срещу триумфатора в Лига Европа.

ПСЖ идва в Италия след впечатляващ сезон, в който спечели требъл, докато „шпорите“ не блеснаха във Висшата лига, но успяха да вземат трофея в Лига Европа. Лятото обаче донесе промени в Северен Лондон – Анге Постекоглу отстъпи мястото си на Томас Франк, а клубът инвестира активно в нови попълнения.

При парижани обстановката също не е без напрежение – Джанлуиджи Донарума е изваден от състава и няма да пази в срещата, след като публично обяви, че решението за раздялата е взето без негово съгласие.

Двубоят ще се излъчва пряко по bTV Action и Max Sport 3, както и онлайн в платформата Voyo.


