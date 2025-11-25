Саудитска Арабия отпуска над 1 милиард долара на ФИФА

Впечатляваща финансова инжекция от над 1 милиард щатски долара ще потече към развиващите се страни, след като Саудитският фонд за развитие (СФД) и ФИФА подписаха стратегически меморандум за сътрудничество. Новината бе официално потвърдена от централата на световната футболна федерация в Цюрих.

Съгласно споразумението, средствата ще бъдат предоставени под формата на преференциални заеми, предназначени за изграждане и модернизация на спортни съоръжения. Основната цел на инициативата е да се ускори социалното включване, да се даде тласък на икономическия растеж и да се насърчи участието на младите хора в управлението на футболните процеси.

„Нашата мисия е да развиваме футбола във всяко кътче на планетата. Много от нашите членове се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да изградят необходимата инфраструктура за провеждане на състезания на високо ниво“, подчерта президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Той определи новото партньорство като решаваща стъпка към осигуряване на равни възможности и достъп до качествени спортни бази за всички асоциации-членки. Въпреки че конкретните критерии за разпределение на средствата все още не са обявени, Инфантино увери, че специална комисия ще анализира внимателно всички фактори, преди да изготви окончателния списък на държавите, които ще се възползват от финансовата подкрепа.

През последните години Саудитска Арабия се превърна във водещ инвеститор в световния спорт, влагайки милиарди в различни дисциплини като футбол, Формула 1, бокс и голф. Въпреки това, кралството често е обект на критики заради предполагаеми нарушения на човешките права и обвинения в т.нар. „спортно изпиране на имиджа“. Саудитските власти категорично отхвърлят подобни твърдения.

С този мащабен проект ФИФА и Саудитска Арабия демонстрират амбиция да променят облика на футбола в развиващите се региони, като инвестират в бъдещето на спорта и младите поколения по света.