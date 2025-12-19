Новини
Спорт »
Бг футбол »
Юноша на Левски подписа своя първи професионален договор

Юноша на Левски подписа своя първи професионален договор

19 Декември, 2025 20:23 398 1

  • левски -
  • юноша-
  • радостин стоилов -
  • договор-
  • полузащитник

Радостин Стоилов е роден на 1-и януари 2008-а година

Юноша на Левски подписа своя първи професионален договор - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От Левски обявиха, че юношата Радостин Стоилов е подписал първия си професионален договор с клуба. Срокът на контракта с роденият на 1-и януари 2008-а година полузащитник е три години.

Ето какво написаха от Левски:

"Юношата на ПФК „Левски“ Радостин Стоилов подписа професионален договор с родния клуб. Контрактът е за срок от три години.

Радостин Стоилов е роден на 1 януари 2008 година. Той е част от Академия „Левски“ от 2019 година. Записва 137 мача и вкарва 50 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години и за Купа БФС. През настоящия сезон полузащитникът играе за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига записвайки 16 мача, в които отбеляза 3 гола.

През сезон 2024/25 г. спечели със съотборниците си титлата в Елитната юношеска група до 17 години, като е избран и за най-добър футболист в първенството. През сезон 2021/22 г. печели и титлата в Столичното първенство със „сините“.

ПФК „Левски“ пожелава на Радостин Стоилов много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб."


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    1 0 Отговор
    Днес четох един ясновидец по нета и по между другото беше написал,
    че Лудогорец вече е свършен като шампион.

    Като фен съм от свинете, но ще се радвам да свърши купуването на титли с окрадени НАШИ пари от разграбени предприятия, Домуса половината ни Морски Флот наряза за желязо, бе! ГНИДА!

    20:32 19.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ