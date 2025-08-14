Спортният директор на Байерн отрече информациите за Джаксън, но потвърди за интерес към друг играч на Челси

Спортният директор на Байерн Мюнхен Макс Еберл сложи край на спекулациите за евентуален трансфер на Николас Джаксън от Челси. „Определено не. Никога не съм разговарял с него“, заяви категорично той.

След привличането на Луис Диас от Ливърпул, баварците нямат намерение да подсилват атаката си със сенегалеца от Челси, въпреки слуховете за неговото ограничено игрово време и интереса от английски клубове.

Вместо това Байерн остава фокусиран върху друг играч на „сините“ – Кристофър Нкунку. По информация на Флориан Плетенберг сделка е възможна преди затварянето на трансферния прозорец на 1 септември, но ще зависи от развитието на преговорите за Ник Волтемаде от Щутгарт.

Байерн открива сезона в събота с мач за Суперкупата на Германия срещу Щутгарт.