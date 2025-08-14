Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортният директор на Байерн отрече информациите за Джаксън, но потвърди за интерес към друг играч на Челси

Спортният директор на Байерн отрече информациите за Джаксън, но потвърди за интерес към друг играч на Челси

14 Август, 2025 06:28 399 0

  • директор -
  • байерн мюнхен -
  • макс еберл -
  • спекулациите -
  • трансфер-
  • николас джаксън-
  • челси-
  • луис диас -
  • ливърпул

Еберл потвърди интереса към френското крило на Челси

Спортният директор на Байерн отрече информациите за Джаксън, но потвърди за интерес към друг играч на Челси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Спортният директор на Байерн Мюнхен Макс Еберл сложи край на спекулациите за евентуален трансфер на Николас Джаксън от Челси. „Определено не. Никога не съм разговарял с него“, заяви категорично той.

След привличането на Луис Диас от Ливърпул, баварците нямат намерение да подсилват атаката си със сенегалеца от Челси, въпреки слуховете за неговото ограничено игрово време и интереса от английски клубове.

Вместо това Байерн остава фокусиран върху друг играч на „сините“ – Кристофър Нкунку. По информация на Флориан Плетенберг сделка е възможна преди затварянето на трансферния прозорец на 1 септември, но ще зависи от развитието на преговорите за Ник Волтемаде от Щутгарт.

Байерн открива сезона в събота с мач за Суперкупата на Германия срещу Щутгарт.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ