Карлос Алкарас срази Лука Нарди и се класира на четвъртфинал в Синсинати

14 Август, 2025 09:03 474 0

В следващия кръг той ще срещне руснака Андрей Рубльов

Карлос Алкарас срази Лука Нарди и се класира на четвъртфинал в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Испанският тенисист Карлос Алкарас демонстрира безапелационна форма и се класира за четвъртфиналите на престижния турнир от сериите "Мастърс" 1000 в Синсинати, след като разгроми италианеца Лука Нарди с категоричното 6:1, 6:4.

Срещата продължи едва 80 минути, а световният №2 не остави съмнения в превъзходството си.

Още от първите минути на корта Алкарас наложи темпото, като проби съперника си още в откриващия гейм и бързо поведе с 3:0. Испанецът не изпусна контрола и с още един пробив затвори първия сет с убедителното 6:1, оставяйки Нарди без отговор на мощните си удари.

Във втората част италианският тенисист показа характер и значително подобри представянето си, особено при сервис и ретур. Нарди дори успя да изненада Алкарас с пробив и да поведе с 4:2, но радостта му бе краткотрайна. Младият испанец реагира светкавично, върна пробива и изравни резултата. Драмата достигна връхната си точка в деветия гейм, когато Нарди спаси четири точки за пробив, но в крайна сметка се огъна под натиска на Алкарас. След този ключов момент испанецът поведе с 5:4 и безапелационно затвори мача, сервирайки за победата.

С този успех Карлос Алкарас си осигури място сред най-добрите осем в Синсинати, където му предстои интригуващ дуел с руснака Андрей Рубльов.


