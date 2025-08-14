Арина Сабаленка уверено крачи към нов триумф в Синсинати

Световната номер едно в женския тенис Арина Сабаленка продължава да защитава шампионската си корона в Синсинати. Беларускинята демонстрира класа и хладнокръвие, като надигра испанката Джесика Бусас Манейро с категоричното 6:1, 7:5 и си осигури място сред най-добрите осем.

След драматичния трисетов дуел с Ема Ръдукану в предишния кръг, този път Сабаленка се справи далеч по-лесно, като записа своята 50-а победа за сезона само за 80 минути на корта.

„В един момент допуснах няколко грешки и тя ме проби, но съм щастлива, че приключих мача в два сета. Не исках да се задържам три часа на корта“, сподели с усмивка шампионката след срещата.

В следващия кръг Арина ще се изправи срещу Елена Рибакина – носителка на трофея от „Уимбълдън“ през 2022 година. Казахстанката показа характер, като обърна Мадисън Кийс (САЩ) след 6:7(3), 6:4, 6:2 и така си осигури място в четвъртфиналите.

Междувременно, Ига Швьонтек – шесткратна шампионка от Големия шлем, също продължава напред. Полякинята се наложи с 6:4, 6:4 над румънката Сорана Кърстя и ще срещне Анна Калинская в следващия етап. Калинская показа борбен дух, като обърна сънародничката си Екатерина Александрова с 3:6, 7:6(5), 6:1 в изцяло руски сблъсък.

Още една представителка на Русия – Вероника Кудерметова, също намери място сред най-добрите, след като елиминира Клара Таусон (Дания) с 3:6, 7:6(4), 6:4. В следващия кръг тя ще премери сили с Магда Линете от Полша.

Турнирът в Синсинати е част от сериите WTA 1000 и е с внушителен награден фонд от 5 152 599 долара.